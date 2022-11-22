Падение ракеты в Пшеводуве: российские пранкеры звонили президенту Польши Дуде, выдавая себя за Макрона

16 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Российские пранкеры Вован (слева) и Лексус (справа) известны своей охотой на противников Кремля

Президент Польши Анджей Дуда разговаривал с пранкерами, выдававшими себя за президента Франции Эммануэля Макрона, вечером во вторник, 15 ноября, когда в польской деревне Пшеводув неподалеку от границы с Украиной упала ракета.

22 ноября офис президента Польши подтвердил данные о звонке - после того, как двое известных российских пранкеров Вован и Лексус опубликовали запись, на которой звонивший спрашивал Дуду, кто, по его мнению, несет ответственность за падение ракеты.

Польский президент стал мишенью пранкеров после того, как в результате падения ракеты погибли двое фермеров. Дуда сказал пранкерам, принимая их за Макрона, что он "очень осторожен" и хочет избежать войны с Россией.

Ракета упала в Польше в день, когда Россия наносила массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, в том числе на западе Украины. Сначала власти Польша заявили, что ракета, упавшая в Пшеводуве (примерно в 5 км от границы), была "произведена в России", а позже - что признаков преднамеренной атаки нет. Американские власти ссылкой на Дуду предполагали, что упала ракета украинской ПВО, отражавшей российскую атаку.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что "скорее всего" в Польше приземлилась украинская ракета, запущенная системой ПВО.

Польские власти продолжают расследование инцидента.

"Понял и прекратил разговор"

Неделю спустя российские шутники Вован и Лексус взяли на себя ответственность за розыгрыш польского президента, что побудило его офис прокомментировать их заявление. "Во время разговора президент Анджей Дуда понял по необычному способу ведения разговора, что, возможно, имела место попытка розыгрыша, и прекратил разговор", - говорится в сообщении президентской канцелярии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На месте инцидента в Пшеводуве

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Дуда уже второй раз стал мишенью российских пранкеров, сделавших себе имя на розыгрышах политиков и знаменитостей, в первую очередь - противников Кремля.

В начале разговора, в котором пранкеры выдавали себя за Макрона, Дуда сообщил, что уже разговаривал со Столтенбергом и президентом США Джо Байденом, а также о том, что рассматривает возможность применения статьи 4 Устава НАТО (она призывает к консультациям перед лицом угрозы безопасности со стороны членов блока).

Изображавший Макрона пранкер, который начал говорить с французским акцентом, спросил, считает ли президент Байден, что Россия несет ответственность за атаку. На это президент Польши сказал: "Нет" (в ту ночь Байден говорил об этом и публично журналистам после экстренного совещания с лидерами G7).

Затем пранкер спросил Дуду, считает ли он сам, что Россия несет за это ответственность. Президент Польши ответил, что не знает и что будет проведено расследование.

Звонившего также интересовало мнение Дуды о президенте Украины Владимире Зеленском, который заявил о российском ударе по территории Польши.

"Вы думаете, я хочу войны с Россией? Поверьте, я не хочу. Я не хочу войны с Россией, и поверьте мне, я очень осторожен, очень осторожен", - ответил Дуда. "Я говорю только о статье 4, я не говорю о статье 5", - добавил он, имея в виду, что в Уставе НАТО есть еще статья о нападении на страну, состоящую в альянсе.

Кремль настаивал на том, что Россия не имеет никакого отношения к ракете, взорвавшейся на территории Польши. Генеральный секретарь НАТО заявлял, что Россия все же несет ответственность за инцидент, поскольку продолжает незаконную войну против Украины.

Вован и Лексус

Вован и Лексус отрицают, что действуют от имени Кремля, но неизменно получают положительное освещение в российских государственных СМИ. Об их последней "шутке" также много говорила российская пресса.

Три года назад Вован и Лексус звонили Макрону, выдавая себя за президента Украины.