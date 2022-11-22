Криштиану Роналду - больше не игрок "Манчестер Юнайтед"

час назад

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Автор фото, PA Media

Знаменитый форвард сборной Португалии 37-летний Криштиану Роналду покидает клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" - как заявили обе стороны, "по обоюдному согласию".

Решение расторгнуть контракт с неоднократным обладателем "Золотого мяча" было принято после того, как он дал интервью, в котором сделал несколько скандальных заявлений, обвинив клуб и нового главного тренера Эрика тен Хага в неуважительном отношении к себе. И подчеркнул, что и он не уважает тренера.

О том, что покинуть "Манчестер Юнайтед" - лучший выход для Роналду, заговорили практически сразу после интервью. Многие специалисты считают, что португалец, который сейчас в Катаре на чемпионате мира, больше не сыграет за манчестерский клуб, в котором когда-то стал звездой. Так и случилось.

В "Манчестере" заявили, что решение вступает в силу немедленно.

"Клуб благодарит его за грандиозный вклад, который он внес в течение двух отрезков времени, когда выступал здесь, - сказано в заявлении клуба. - Все в "Манчестер Юнайтед" остаются сосредоточены на прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага и работают вместе, чтобы достичь успеха на поле".

"Я люблю "Манчестер Юнайтед", я люблю его фанатов, и это никогда не изменится, - говорится в заявлении Роналду. - Однако я считаю, что для меня настало время поиска нового вызова".

В интервью, которое Роналду дал английскому журналисту Пирсу Моргану, португалец, в частности, заявил, что считает: в клубе его предали, не давая ему играть в каждом матче и играть так, как он привык. Помимо этого он сделал и другие нелицеприятные заявления, которые многие фанаты и специалисты сочли как минимум неуместными.

Клуб со своей стороны воспринял эти заявления как нарушение контрактных обязательств.

В августе прошлого года стало известно, что Роналду в 36 лет возвращается в английский клуб "Манчестер Юнайтед", где 18 лет назад он начинал взрослую карьеру. Он перешел из итальянского "Ювентуса".

Роналду пришел в манчестерский клуб в 18 лет в 2003 году и за шесть сезонов забил за клуб 118 голов. Вернувшись, он увеличил это число до 145.

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