Владельцы "Манчестер Юнайтед" рассматривают вариант продажи клуба

35 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Болельщики МЮ регулярно устраивают акции против владельцев клуба

Владельцы английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", американская семья Глейзер, заявили о начале процесса "изучения стратегических альтернатив" для МЮ, в числе которых - продажа легендарного клуба.

"Этот процесс направлен на обеспечение будущего роста клуба […] для использования возможностей как на поле, так и в коммерческом плане. В рамках этого процесса совет директоров рассмотрит все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием команды", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МЮ.

Заявление прозвучало на фоне многолетних протестов болельщиков "Манчестер Юнайтед" против американских владельцев команды и в тот же день, когда было объявлено об уходе из МЮ форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ныне покойный американский бизнесмен Малкольм Глейзер в начале нулевых начал скупать акции "Манчестер Юнайтед", получив в 2005 году контрольный пакет.

Впоследствии он увеличил свою долю сначала до 75%, что позволило ему сменить статус клуба и превратить его в частную компанию, а затем получил полный контроль над МЮ.

В общей сложности Глейзер потратил на покупку футбольного клуба около 1,5 млрд долларов. В настоящий момент клубом управляют дети бизнесмена.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Криштиану Роналду подверг критике семью Глейзер в интервью на прошлой неделе

"Манчестер Юнайтед", занимающий пятое место в Премьер-лиге, не выигрывал чемпионский титул с 2013 года и не завоевывал трофеев с момента победы в Лиге Европы и Кубке Английской футбольной лиги в 2017 году.

В 2021 году МЮ стал частью неудавшегося проекта Европейской суперлиги - за это совладельцу клуба Джоэлу Глейзеру пришлось извиняться перед болельщиками.

За все годы владения клубом американцами болельщики "Манчестер Юнайтед" неоднократно устраивали акции протеста на стадионе "Олд Траффорд" и даже пытались выкупить МЮ у семьи Глейзер.

Криштиану Роналду, который во вторник покинул клуб "по обоюдному согласию", на прошлой неделе в скандальном интервью журналисту Пирсу Моргану раскритиковал владельцев клуба и заявил, что семья Глейзер не заботится о клубе со спортивной точки зрения.

Как сообщается, американская инвестиционная компания Raine Group, которая сопровождала сделку по продаже футбольного клуба "Челси" за 4,25 млрд фунтов в мае, сейчас выступает в качестве финансового консультанта МЮ.

В заявлении клуба подчеркивается, что проводимый анализ не обязательно завершится какой-либо сделкой.

В августе этого года агентство Bloomberg сообщало, что семья Глейзер готова продать миноритарный пакет акций "Манчестер Юнайтед".