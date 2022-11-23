Стрельба в магазине Walmart в США. Есть погибшие

час назад

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Автор фото, AFP

В США вооруженный мужчина открыл огонь в магазине Walmart. По предварительным данным, погибнуть могли до десяти человек, сообщается также о большом числе раненых.

Инцидент произошел в городе городе Чесапик, штат Вирджиния, сообщила американская полиция. Мужчина - предположительно, менеджер магазина - начал стрельбу, а потом покончил с собой.

Власти города написали в "Твиттере", что "полиция подтверждает инцидент со стрельбой Walmart".

Полиция сообщила журналистам, что нападение произошло в 22:12 по местному времени. Мотивы мужчины пока неизвестны.

По словам представителя полиции Лео Косински, подозреваемый действовал в одиночку.

В компании Walmart уже заявили, что шокированы трагическим событием и тесно сотрудничают с полицией.

Меньше чем неделю назад вооруженный мужчина открыл огонь в ночном клубе в Колорадо. Жертвами нападения стали пять человек, по меньшей мере 17 были ранены.