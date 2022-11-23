В Иерусалиме на автобусных остановках прогремели два взрыва
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По меньшей мере один человек погиб, около 15 получили ранения в результате взрывов на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром.
Первый взрыв произошел недалеко от западного въезда в Иерусалим, около 7 часов утра, в час пик.
Второй взрыв произошел вскоре после 7:30 по местному времени на перекрестке Рамот, еще одном въезде в город.
Израильская полиция уже заявила, что взрывы были предположительно организованы палестинцами.В последние месяцы напряжение между израильтянами и палестинцами на Западном берегу возросло из-за операции израильских военных по ликвидации боевиков после волны нападений на израильтян в начале этого года.
Нападение с применением взрывчатки в Иерусалиме может стать самой значительной подобной атакой за последние годы.