В Иерусалиме на автобусных остановках прогремели два взрыва

41 минуту назад

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Автор фото, AFP/Getty

По меньшей мере один человек погиб, около 15 получили ранения в результате взрывов на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром.

Первый взрыв произошел недалеко от западного въезда в Иерусалим, около 7 часов утра, в час пик.

Второй взрыв произошел вскоре после 7:30 по местному времени на перекрестке Рамот, еще одном въезде в город.

Израильская полиция уже заявила, что взрывы были предположительно организованы палестинцами. В последние месяцы напряжение между израильтянами и палестинцами на Западном берегу возросло из-за операции израильских военных по ликвидации боевиков после волны нападений на израильтян в начале этого года.