Виктор Орбан разгневал Румынию и Украину, появившись в шарфе с изображением имперской "Великой Венгрии"
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал гневную реакцию соседних Украины и Румынии, появившись на публике в футбольном шарфе с изображением карты "Великой Венгрии" - имперской территории Венгерского Королевства, существовавшей до распада Австро-Венгрии после поражения в Первой мировой войне.
На странице Орбана в "Фейсбуке" опубликовано видео, на котором венгерский премьер, на плечи которого наброшен красно-бело-зеленый шарф с очертаниями несуществующей страны, приветствует футболистов своей сборной перед матчем Чемпионата мира между Венгрией и Грецией, прошедшим в воскресенье.
В сопроводительном тексте к видео Орбан уверяет, что венгерская сборная представляет собой "команду всех венгров, где бы они ни жили".
"Футбол - это не политика. Давайте не будем видеть то, чего нет", - добавил он.
Однако Румыния выразила венгерскому послу в Бухаресте "решительное неодобрение" жеста Орбана. А Украина и вовсе потребовала официальных извинений.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что его ведомство уже вызвало на встречу посла Венгрии, "который будет проинформирован о неприемлемости поступка Виктора Орбана".
"Продвижение ревизионистских идей в Венгрии не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не соответствует принципам европейской политики", - написал Николенко в "Фейсбуке".
В министерство иностранных дел Румынии в понедельник также заявили, что "любые проявления ревизионизма - какую бы форму они принимали - совершенно неприемлемы и противоречат существующим реалиям и обязательствам, взятым совместно Румынией и Венгрией".
Около 1,2 миллиона этнических венгров проживают в Румынии и примерно 150 тысяч - на западе Украины. Помимо этих двух стран, на территория бывшего Венгерского Королевства сейчас также расположены некоторые районы Австрии, Сербии, Словакии, Словении и Хорватии.
В течение многих лет Орбана в Европе критикуют за ограничение свободы СМИ и прав меньшинств, а также за его давнюю дружбу с российским президентом Владимиром Путиным.
Его обвиняют в подрыве основных ценностей ЕС, а сам он, в свою очередь, обвиняет Брюссель в превышении полномочий.