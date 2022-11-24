Братьям Магомедовым выносят обвинительный приговор. Прокурор требовал для них более 20 лет

46 минут назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Мещанский суд Москвы признал совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых виновными в организации преступного сообщества и финансовых махинациях при реализации ряда проектов - в том числе при подготовке к чемпионату мира по футболу, который проходил в России четыре года назад. Резолютивная часть приговора с конкретными сроками наказания будет оглашена позже.

Гособвинение просило приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, а Магомеда Магомедова - к 21 году. Кроме того, прокурор требовал назначить им штрафы в 1,5 млн рублей.

Сумма причиненного ими ущерба оценена следствием в 11 млрд рублей (182 млн долларов по нынешнему курсу).

Оглашение приговора началось в четверг. По информации ТАСС, оно может занять несколько дней из-за большого объема материалов.

Братья Магомедовы не признали вину и просили вынести им оправдательный приговор. Ранее Зиявудин Магомедов, комментируя запрошенный ему срок, заявлял в суде, что, по его мнению, "единственное, чего добился гособвинитель, - сделал Кафку былью".

Вместе с Магомедовыми на скамье подсудимых были бывший гендиректор АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия "Энергия-М" Юрий Петров и экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов.

Магомедовы считаются бизнесменами, близкими к замглавы Совбеза Дмитрию Медведеву. Журналисты и политологи связывали их преследование в том числе и с возможным ослаблением положения бывшего президента России во власти.

Дело Магомедовых

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Братья Магомедовы находятся под стражей с марта 2018 года. По версии следствия, не позднее 2010 года они с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств и имущества коммерческих организаций создали в Москве преступное сообщество "на основе объединявшего их родственного и этнического начала".

Магомедовым предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Кроме того, Магомеду Магомедову инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ст. 222 УК РФ).

Остальные подсудимые, по версии обвинения, участвовали в сообществе, обеспечивая организацию преступлений и их сокрытие. Всего фигурантами дел, связанных с Магомедовыми, стали 18 человек. Часть из них находится в розыске и арестованы в России заочно.

В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений, ущерб от которых оценен обвинением в 11 млрд рублей (5,8 млрд рублей - ущерб государству, остальная сумма - иски представителей потерпевших). Потерпевшими по делу признаны ОЗК, Федеральное агентство воздушного транспорта и петербургский комитет развития инфраструктуры.

Следователи вменяют Магомедовым финансовые махинации по нескольким эпизодам:

строительные работы по созданию искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге;

подготовка земельного участка для строительства футбольного стадиона в Калининграде, где должны были пройти матчи ЧМ-2018;

реконструкция калининградского аэропорта Храброво;

поставка электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Санкт-Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС";

строительство автомобильного Чуйского тракта и участка железной дороги Кызыл-Курагино.

В мае 2022 года Хамовнический суд по иску Генпрокуратуры изъял у Магомедовых и обратил в доход государства рекордную для России сумму - $750 млн. Эти деньги Магомедовы получили от продажи акций крупнейшего в России портового оператора "Новороссийский морской торговый порт" компании "Транснефть". По версии прокуратуры, активы были приобретены коррупционным путем в 2004-2005 годах, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации.

Магомедовы отвергают предъявленные обвинения, свое дело они называли "симбиозом лжи и абсурда". 31 октября шестеро фигурантов дела выступили с последним словом, в котором попросили суд их оправдать. По мнению Магомедовых, основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен как раз им и их группе компаний "Сумма".

Связь с Медведевым и интерес к политике в Дагестане

Братьев Магомедовых принято считать предпринимателями, близкими к бывшему президенту и экс-премьеру, а ныне зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву. С бывшим вице-премьером правительства Медведева Аркадием Дворковичем Зиявудин Магомедов учился в одной группе на экономическом факультете МГУ.

По данным газеты "Ведомости", знакомство братьев с самим Медведевым состоялось через его супругу Светлану - Магомедовы сделали пожертвование в возглавляемый ею фонд социально-культурных инициатив.

Бизнес Магомедовых бурно развивался в период президентства Медведева. В 2012 году стоимость активов Зиявудина Магомедова - основного владельца бизнеса братьев, объединенного в группу "Сумма", - достигла 900 млн, в 2014 году - 1,2 млрд, а в 2017 - 1,4 млрд долларов.

Контролируемая братьями группа "Сумма" получила доли в "Объединенной зерновой компании", транспортной группе FESCO, Якутской топливно-энергетической компании, владела долями в зерновых терминалах, стала владельцем оператора терминала в порту Роттердама.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Зиявудин Магомедов финансировал "Ночную хоккейную лигу", где любит поиграть в хоккей президент России Владимир Путин, и был спонсором дагестанца Хабиба Нурмагомедова, одного из сильнейших в мире бойцов в истории смешанных единоборств

По мнению политолога Евгения Минченко, дело против Магомедовых могло быть связано с попыткой ослабления Медведева, который был отправлен в отставку с поста премьера в начале 2020 года. "Следственные действия против Магомедовых - еще одно свидетельство в пользу тезиса, что вопрос о фамилии будущего премьер-министра еще не решен. Даже если это "только бизнес", медийно братья прочно увязаны с Дворковичем-Медведевым", - писал Минченко в 2018 году.

В СМИ выдвигались и другие версии подоплеки дела. В частности, издания The Bell и "Коммерсант" писали, что к задержанию Зиявудина Магомедова мог привести его конфликт с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в связи с предполагаемыми хищениями при строительстве стадиона "Арена Балтика".

По еще одной версии, причиной возбуждения дела могла стать месть за якобы имевшую место передачу французским спецслужбам компрометирующих документов на тогдашнего члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Причиной, по версии телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ-"иноагентов"), была попытка устранить конкурента в борьбе за морской порт в Дагестане.