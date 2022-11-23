Новая волна ракетных ударов по Украине. Что известно на данный момент

21 минуту назад

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Автор фото, STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/Reuters

По всей Украине произошла очередная серия мощных взрывов в результате российской ракетной атаки. Сразу в нескольких областях пропало электричество, отключается водоснабжение и тепло.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в столице и о попадании в объект инфраструктуры. В городе приостановлена подача воды, в большей части Киева отключено электричество. Cпециалисты работают над восстановлением системы водоснабжения, однако на всякий случай жителям стоит запастись водой, сказал мэр.

Киевская городская военная администрация заявила, что по меньшей мере три человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела. Би-би-си не может оперативно проверить эти данные.

Киевское метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие. Высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей.

Также сообщается о взрывах в Винницкой, Львовской, Полтавской, Харьковской областях и Кременчуге.

В Харькове, Николаеве, Одессе и Львове пропало электричество. В Харькове остановлен весь электротранспорт. "Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Аварийно остановлены энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области, сообщают украинские СМИ.

Из-за российских обстрелов Украины пропало электричество и в некоторых районах Молдовы. "Сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране", - сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну.

"Россия празднует свое признание террористическим государством"

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Предыдущий массированный удар по Украине был нанесен нелелю назад, 15 ноября. По числу запущенных ракет он превзошел атаку 10 октября, с которой началось уничтожение энергетической инфраструктуры страны.

Россия не скрывает, что ее цель - вывести из строя критическую инфраструктуру. В Кремле связывали это с нежеланием Киева вести переговоры на условиях Москвы. Украинские власти видят в ракетных ударах месть за контрнаступление украинской армии, которое началось в конце лета, продожилось осенью и привело к освобождению Херсона.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя новую волну ракетных ударов, связал ее с решением Европарламента признать Россию "государством-спонсором терроризма". "Россия празднует свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов, - написал министр в "Твиттере". - Для тех, кто еще сомневался, должно быть понятно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО".

"У них две цели"

В ночь на среду российская армия нанесла ракетный удар по Вольнянской центральной районной больнице - примерно в 30 км к северо-востоку от центра Запорожья. Одна из ракет попала в двухэтажный корпус родильного отделения. Там находилась женщина с новорожденным ребенком, а также врач.

Младенец погиб, мать и врача спасателям удалось достать из-под завалов живыми.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Разрушенное здание больницы

Минобороны России в своем брифинге подтвердило удар по Вольнянску, но утверждает, что российская армия уничтожила там склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Россия перешла на тактику нанесения массированных ударов по гражданской, преимущественно, энергетической инфраструктуре Украины после поражений под Харьковом и Херсоном. Для атак используются в основном крылатые ракеты и беспилотники иранского происхождения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал 10 октября, что в результате российских ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и городе Киеве. Энергоснабжение нарушено практически по всей стране. В восьми регионах возникли также проблемы с водоснабжением.

"У них две цели - энергообъекты по всей стране. Вторая мишень - это люди", - заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.