Британия поставит Украине вертолеты Sea King. Их можно использовать для борьбы с подлодками

14 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Лондон поставит Украине вертолеты Sea King, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам экспертов, эти вертолеты могут использоваться для борьбы с российскими подводными лодками в Черном море, и украинские пилоты уже курс подготовки по их использованию.

Партия вертолетов, о которой заявил Уоллес, - первая поставка Украине пилотируемых летательных аппаратов из Британии с начала российского вторжения. Насколько известно, это также первая поставка Киеву авиации западного образца - до сих пор сообщалось лишь о передаче вертолетов советского производства.

По имеющейся информации, речь идет о трех вертолетах Sea King в модификации Westland WS-61. Один из них, вероятно, уже находится в Украине.

Sea King - транспортный вертолет, разработанный во второй половине ХХ века для нужд ВМС США. Это старая модель вертолетов, которая больше не выпускается.

Они производились в Великобритании компанией Westland по лицензии американской Sikorsky - и прежде всего предназначались для борьбы с подводными лодками.

Вертолет принца Уильяма

Британская версия вертолета значительно отличается от американской: на ней установлены двигатели Rolls-Royce и полностью компьютеризованная система управления полетом. Вертолет также использовался Королевскими ВВС и Королевским военно-морским флотом для перевозки десанта и был адаптирован для воздушной разведки на море.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Уильям за штурвалом вертолета Sea King во время службы в армии

Но лучше всего Sea King известен как вертолет для поисковых и спасательных операций. На таком вертолете летал нынешний наследник британского престола принц Уильям во время службы в армии.

Эта машина хорошо зарекомендовала себя в Фолклендском конфликте и в войне в Персидском заливе, а также в конфликтах в Боснии, Ираке и Афганистане.

Модель Westland WS-61 находилась или находится до сих пор на вооружении у более чем 20 стран мира, среди которых - США, Великобритания, Австралия, Япония, Норвегия и другие.

Вертолеты Sea King были выведены из эксплуатации британскими вооруженными силами в 2018 году.

Борьба с российскими подлодками

Как полагает военный аналитик, бывший глава Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) профессор Майкл Кларк, если бы эти три машины использовались только в качестве транспортных, то от них было бы мало пользы. Но в британских ВМС они применялись в качестве средства противолодочной борьбы.

А тот факт, что украинские пилоты проходили шестинедельный тренинг, предполагает, что в течение этого времени они не учились управлять вертолетом: им понадобилось шесть недель, чтобы освоить оборудование, в том числе предназначенное для охоты за субмаринами, полагает эксперт.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вертолеты Sea King состоят на вооружении армий многих государств, включая Пакистан

"В этом было бы гораздо больше смысла, поскольку украинцы получают все больше контроля над западной частью Черного моря - к западу от Крыма и Севастополя, - сказал профессор Кларк в интервью телеканалу SkyNews. - Единственное, что россияне сейчас могут делать безопасно для себя в этом регионе, - это использовать свои подводные лодки, которые у них есть в некотором количестве".