СБУ заявила, что нашла в Киево-Печерской лавре материалы о "русском мире", синод УПЦ уволил "пророссийских епископов"

58 минут назад

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Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Синод после проверки СБУ собрался в резиденции митрополита Онуфрия

В среду Служба безопасности Украины рассказала о результатах прошедших накануне обысках в Киево-Печерской лавре, а также в двух монастырях и епархии в Ровенской области. По утверждению СБУ, на территории храмов обнаружили российскую литературу, людей без документов, граждан России, а также большие суммы наличных. Тем временем 23 ноября Синод Украинской православной церкви снял с должности трех епископов, которых СБУ обвинило в пророссийской деятельности или которые сбежали в Россию.

Во вторник СБУ проверила более 350 церковных сооружений и 850 человек, сообщает спецслужба. Все они принадлежат к Украинской православной церкви (УПЦ), которая до недавнего времени относилась к Московскому патриархату.

Сотрудники СБУ заявили, что нашли литературу, предназначенную для пропаганды "русского мира". В частности, они опубликовали фотографии листовок с портретом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в которых в числе прочего есть такое его высказывание: "Украина политически является зарубежной страной. Духовно и исторически этого никогда не было. Мы перед Богом один народ, мы исповедуем одну православную веру, как кому-то не хотелось бы сказать, что и другие веры исповедует украинский народ. Украина является органической частью Святой Руси. Возобновим историческую справедливость".

Автор фото, СБУ

Кроме того, в церковных помещениях более 50 человек сотрудники СБУ проверили на детекторе лжи. В их числе были не только граждане России, но и россияне, которые находились на территории объектов. Найдено также более 2 млн гривен (около 3,3 млн рублей), более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.

Как сообщало ведомство, целью обыска были следы подрывной деятельности российских спецслужб, которые Украина подозревает в использовании храмов УПЦ как очагов "русского мира".

Неделю назад СБУ завела дело из-за того, что во время службы в одном из храмов лавры звучала песня со словами "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка - Русь". "Во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир", - говорилось в заявлении ведомства. Уголовное дело было заведено по статье об оправдании вооруженной агрессии против Украины.

Руководство лавры отстранило священника, проводившего эту службу. Комментируя этот инцидент, уставщик Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп заявил, что песню о "Матушке Руси" пела группа активистов, а священник был занят помазанием прихожан и не слышал, что именно звучит.

Результаты обысков представители лавры пока не комментировали.

Автор фото, СБУ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, чир обыски нужно рассматривать в контексте "войны, которую Украина давно ведет с РПЦ". "На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", - сказал Песков.

Результаты Синода: уволены епископы, но не наместник лавры

На следующий день после обыска прошло заседание Синода УПЦ, который освободил от руководства епархиями трех владык - из Кировоградской, Сумской и Харьковской областей. Однако глава лавры митрополит Павел - один из самых влиятельных и противоречивых представителей УПЦ - свою должность сохранил.

Митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф, сам подал прошение об увольнении, до этого СБУ сообщила, что нашла у него доказательства пророссийской деятельности. Митрополит Изюмский и Купянский Елисей и митрополит Роменский и Буринский Иосиф были сняты с должностей после того, как бежали в Россию.

Автор фото, СБУ

После обысков СБУ во вторник эксперты, с которыми разговаривали журналисты Украинской службы Би-би-си, высказывали предположение, что 61-летнего Павла могут снять с должности из-за большого влияния над лаврой и череды скандалов. Они в том числе были связаны с обвинениями в пророссийских взглядах, препятствованием деятельности журналистов, игнорированием карантинных мер во время пандемии, масштабным строительством на территории лавры и другими причинами.

Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Митрополит Павел на заседании Синода

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Киево-Печерская лавра является самым известным и самым крупным монастырем Украины. Она представляет собой настоящий город и может приносить значительные средства из-за большого потока паломников.

Заседание Синода проходило в резиденции предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, расположенной на территории лавры. Перед заседанием Онуфрий поблагодарил священников за служение в сложные дни войны России против Украины, ставшей источником страданий людей и гибели воинов и гражданских. В своем выступлении Онуфрий также резко осудил уничтожение Россией электростанций и теплостанций - инфраструктуры, необходимой людям для жизни.

27 мая Онуфрий провел специальный Собор, на котором из устава УПЦ были удалены упоминания о связи с Московским патриархатом. Хотя дискуссии, стала ли УПЦ действительно независимой от Москвы, продолжаются до сих пор.

Многие епископы и священники не поддерживают отдаление УПЦ от Москвы, а в лавре и многих монастырях и после 27 мая продолжали упоминать патриарха Кирилла.