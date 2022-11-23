Украинские города после очередного удара россиян по гражданской инфраструктуре - фотографии
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Россия в среду нанесла очередной массированный ракетный удар по украинской энергосистеме. В нескольких областях, в том числе в крупных городах, отключилось электричество, местами - отопление и водопровод. Мы публикуем фотографии последствий обстрелов.
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