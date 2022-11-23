Украинские города после очередного удара россиян по гражданской инфраструктуре - фотографии

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Пожарная машина в Киеве

Автор фото, Getty Images

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В Киеве от российских ракет пострадали в том числе жилые районы

Россия в среду нанесла очередной массированный ракетный удар по украинской энергосистеме. В нескольких областях, в том числе в крупных городах, отключилось электричество, местами - отопление и водопровод. Мы публикуем фотографии последствий обстрелов.

Автор фото, Reuters

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В Вышгороде – северном пригороде Киева – ракета попала в жилой дом. По словам местных властей погибли четыре человека, около 30 пострадали.

Автор фото, Anadolu Agency

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Из-за ударов по украинской энергетической инфраструктуре значительная часть всей страны осталась без электричества. В числе городов, где пропал свет, был и Киев.

Автор фото, Reuters

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Веерные отключения в Украине сейчас происходят регулярно, однако после очередных ударов электричество внезапно исчезло во многих городах. Так сегодня вечером выглядел центр Львова.

Автор фото, Anadolu Agency

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Жители Киева покупают дизельные генераторы электричества, которые используются во время отключений

Автор фото, NurPhoto

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Тем, у кого нет электрических генераторов, приходится пользоваться свечами

Автор фото, Anadolu Agency

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В Одессе оборудованы специальные точки, где люди могут провести время во время отключений

Автор фото, Reuters

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Улицы Киева без электричества

Автор фото, AFP

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Жители Херсона заряжают свои устройства в специальных центрах