В Британии могут отменить ограничения на жидкости в ручной клади

41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Ограничения на провоз в ручной клади жидкостей могут быть отменены в Британии в ближайшее время благодаря высокотехнологичным 3D-сканерам. Источники Би-би-си сообщили, что власти рассматривают возможность внедрения нового оборудования к середине 2024 года.

Предыдущий срок установки оборудования был сорван из-за пандемии.

В настоящее время пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости объемом не более 100 мл - на досмотре в аэропорту емкости необходимо упаковать в небольшой прозрачный пластиковый пакет и положить его отдельно от остального багажа на ленту сканера. Максимальный объем жидкости при этом не должен превышать 1 литра на человека.

Это правило было установлено в 2006 году, после того как британская полиция раскрыла заговор, участники которого панировали взорвать до 10 самолетов с помощью взрывчатки, спрятанной в бутылках с напитками. С тех пор ограничения на провоз жидкостей действуют по всему миру.

Новые сканеры похожи на компьютерные томографы в больницах и позволяют получить более четкое трехмерное изображение содержимого багажа. Подобные сканеры начали тестировать в лондонском аэропорту Хитроу в 2017 году.

"Мы постепенно их внедряем. Мы только что начали расширение зоны безопасности в третьем терминале, где будет больше сканеров, и министерство транспорта установило срок до середины 2024 года ", - сказал газете Times исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кей.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Помимо жидкостей пассажирам необходимо выкладывать на ленту ноутбуки, планшеты и другую крупную электронную технику

По данным Times, объявление о грядущих изменениях должно быть сделано до Рождества - власти надеются, что новая технология, которая уже используется в некоторых аэропортах США, позволит резко сократить очереди на досмотре в аэропортах Великобритании.

Согласно правилам, пассажирам помимо жидкостей также необходимо извлекать из чемоданов планшеты, ноутбуки, крупные фотоаппараты и видеокамеры - все это сильно отражается на времени прохождения контроля безопасности. Если пассажиры забывают выложить что-то из сумок, их приходится досматривать вручную, что также усугубляет проблему.

Новая технология была внедрена в аэропорту Шаннон в Ирландии в этом году, и правило 100 мл там было отменено. Руководство аэропорта заявило, что этот шаг позволил вдвое сократить время, которое пассажиры тратят на прохождение досмотра.

"По мере распространения новых сканеров на некоторых лентах пассажирам будет предложено не доставать вещи из сумок, в то время как на других лентах это будет необходимо, - сказал Times источник в авиационной отрасли. - Правило 100 мл останется в силе до тех пор, пока не будет завершено внедрение новой технологии, и это решение будет принимать минтранс".

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон еще до пандемии установил для аэропортов срок перехода на новую технологию до конца 2022 года, однако затем число пассажиров резко сократилось, и планы было решено отложить.