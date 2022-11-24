Телеведущего Андрея Караулова объявили в розыск. Его обвинял в клевете глава "Ростеха" Сергей Чемезов

час назад

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Автор фото, Maxim Shemetov/TASS

Телеведущий Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск по уголовному делу. Его карточка появилась в базе на сайте МВД. По какой статье он обвиняется, не уточняется, сам журналист заявил, что не знает, почему его разыскивают. Три недели назад к Караулову приходили с обысками по делу о клевете, возбужденному по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Официальных комментариев о причинах объявления Караулова в розыск пока не появлялось. Он сейчас находится за пределами России.

Караулов рассказал, что узнал о своем новом статусе от жены. "Осталось только понять, что же я такого сделал, что меня разыскивают. Более того, в полиции прекрасно знают, где я нахожусь, в какой клинике, что со мной делают, все медицинские документы предоставлены. Зачем меня искать, все знают, где я нахожусь, я не собираюсь скрываться. Возвращаться в Россию мне пока категорически запрещают врачи, нельзя менять климат", - заявил он агентству ТАСС.

Три недели назад, на момент обыска, по словам Караулова, он находился в Дубае.

Это не первое дело, заведенное против журналистов по инициативе Сергея Чемезова.

Потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского также значится глава "Ростеха".

Сам Чемезов ни одно из этих дел не комментировал.

Обыски

3 ноября в загородный дом Андрея Караулова пришли с обысками. По словам журналиста, в следственных мероприятиях принимали участие два кинолога с собаками, более десяти человек с автоматами и сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом. Он сообщил, что обыски проходят по делу о клевете, заведенному по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

На следующий день в корпорации подтвердили, что обращались в следственные органы из-за публикаций в телеграм-канале журналиста.

При этом сам Караулов говорил, что в деле у него в статусе свидетеля. Он также связывал обвинения в клевете с делом против сотрудников Ксении Собчак. Их обвинили в вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей за так называемый "блок на негатив" (гарантию неупоминания каналом той или иной персоны либо компании) в своем телеграм-канале "Тушите свет".

Кто такой Андрей Караулов

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Андрей Караулов - журналист и телеведущий, получивший наибольшую популярность как ведущий программы "Момент истины", которая выходила с 1992 по 2016 годы на нескольких российских каналах.

Программа неоднократно подвергалась критике за недоказанность звучащих там выводов.

Например, в 2013 году выпуск программы "Момент истины" от 26 августа Андрей Караулов анонсировал как сенсационный и очень страшный. Программа была посвящена двум темам: деятельности екатеринбургского фонда "Город без наркотиков" и предполагаемой заинтересованности преступных группировок в победе Евгения Ройзмана на выборах мэра Екатеринбурга.

Второй вывод строился на мнении начальника отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, который напомнил о криминальном прошлом Евгения Ройзмана (тот в начале 1980-х годов был дважды судим за кражи) и назвал его "боевиком Уралмашевской преступной группировки".

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После этого Андрей Караулов, не приводя никаких документальных свидетельств, высказал теорию, что этнические преступные группировки (в частности племянник покойного "вора в законе" Деда Хасана Тимур Мирзоев) в связке с выходцами из ОПГ "Уралмаш" заинтересованы в победе Ройзмана на выборах и даже рассчитывают благодаря этому занять в администрации города руководящие посты.

В 2019 году Караулов рассказывал, что на петербургском саммите "Евразийские технологии-2019" китайский министр Джиан Минг отказался подавать руку Анатолию Чубайсу, сославшись на то, что "в Китае многие знают современную историю России и делают из нее соответствующие выводы". В этом же посте журналист заявил, что якобы дарил министру свою книгу, в которой много писал о Чубайсе.