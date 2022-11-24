Рейтер сообщил о переговорах России и Украины по пленным и аммиаку

час назад

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Автор фото, AFP/Getty Подпись к фото, Аммиак используется для производства удобрений и выступает важным компонентом российского экспорта

Представители России и Украины провели переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах 17 ноября, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. Обсуждалась возможность возобновления экспорта российского аммиака через Украину и обмен военопленными. Официально стороны не подтверждают факт переговоров.

Обмен военопленными, по данным источников агентства, это условие, выдвинутое украинской стороной в ответ на просьбу России возобновить экспорт российского аммиака через украинский отрезок трубопровода Тольятти - Одесса.

Аммиак - важный компонент российского экспорта в страны Африки и Азии, он используется для производства удобрений.

Москва, по данным Рейтер, просит включить договоренность о возобновлении работы аммиакопровода в "зерновую сделку".

В среду российский президент Владимир Путин заявил, что Москва проработает с ООН вопрос возобновления прокачки аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса в рамках зерновой сделки. Поставки по нему были бы выгодны всем сторонам, сказал Путин.

При этом, по информации источников, встреча в ОАЭ прошла без участия представителей ООН, хотя именно ей принадлежит центральная роль в переговорах о разблокировке украинских портов для экспорта продовольствия.

15 ноября британская Financial Times сообщала (также со ссылкой на источники), что Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу в рамках зерновой сделки, продленной 18 ноября еще на 120 дней.

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В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству Рейтер, что согласится с запуском аммиакопровода в случае освобождения Россией украинских военных.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков исключил тогда возможность такого размена. "Разве люди и аммиак - это одно и то же?" - говорил Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль рассмотреть такую идею.

Ни украинская, ни российская сторона напрямую не подтверждают факт встречи в ОАЭ.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил агентству Рейтер, что освобождение украинских военнопленных включено в повестку переговоров об открытии экспорта российского аммиака, но подчеркнул, что о встрече в ОАЭ ему неизвестно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу возможных переговоров России и Украины о возобновлении работы аммиакопровода.