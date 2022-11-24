В Китае побит рекорд новых случаев Covid-19. Ослабление контроля снова откладывается

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жилое здание в Пекине закрыто на карантин

Несмотря на все усилия китайских властей сдержать пандемию коронавируса и проводимую официальную политику "ноль случаев ковида" в среду число заражений в Китае побило все рекорды, чуть не дотянув до отметки в 31,5 тысячи новых диагнозов.

Власти страны вынуждены вновь ужесточить ограничительные меры: в крупных городах возобновляются частичные локдауны и массовое тестирование.

Политика "ноль случаев ковида" дорого обходится китайской экономике, но попытки смягчить ее успеха пока не имели - как настаивает Пекин, из-за недостаточного уровня вакцинации в стране.

В среду в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случая заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд - даже больше, чем во время предыдущего пика в апреле текущего года. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически провел в полной изоляции.

Сейчас о вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции, на территории которых находится и несколько огромных мегаполисов. В их числе - и столичный Пекин (более 22 млн жителей), и Гуанчжоу - крупный торговый центр на юге страны (18,5 млн), и несколько других.

Все это - несмотря на массовое тестирование, частичные локдауны и обязательный карантин не только для самих больных, но и для контактировавших с ними людьми: в Китае все эти ограничительные меры продолжали действовать все то время, пока власти многих других стран понемногу возвращали жизнь в прежнее русло - с учетом рисков, связанных с вирусом.

Проводимая в Китае политика "ноль случаев ковида" сильно ударила по экономике страны и жизням простых людей, спровоцировав крайне нетипичные в условиях авторитарного режима эпизодические вспышки недовольства - включая акции протеста на крупнейшем в мире заводе по производству "айфонов" в Гуанчжоу.

Волна ковида после ослабления ограничений

Несколько недель назад власти Китая решили пойти на некоторое послабление ограничительных мер.

В частности, для близко контактировавших с заболевшими людей семь дней карантина в специальном центре заменили на пять в центре и три дома.

Власти также перестали отслеживать "вторичные контакты" заболевших - таким образом резко снизилось число людей, которым до того пришлось бы отсиживать карантин.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Центр Пекина в среду 23 ноября

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Также было принято решение по возможности избегать полной изоляции городов, как было сделано с Шанхаем в апреле.

Однако сейчас из-за новой волны заражений и первых за долгое время смертей, связанных с Covid-19, ограничения вводят по новой.

В крупном районе Пекина Чаоян закрылось большинство компаний, чья работа не является жизненно необходимой. В остальных частях столицы временно перестали функционировать заведения индустрии услуг и развлечений, а людям настоятельно рекомендовано работать из дома (что в Китае фактически равносильно официальному распоряжению властей).

В городе Гуанчжоу, в центральной части страны, с пятницы вступает в силу частичный локдаун, под который попадают около 6 миллионов человек .

За последние недели этот город неожиданно превратился в Китае в центр протестных акций, после того как из-за локдауна на гигантской фабрике по производству "айфонов" разгорелся серьезный конфликт между рабочими, властями и владельцами бизнеса, компанией Foxconn.

В октябре из-за роста новых случаев заражения на фабрике Foxconn ввели локдаун - и по сути перестали выпускать сотрудников с промышленной территории, на которой расположены их общежития.

Многие в страхе вырвались на свободу и уехали домой, но компания просто наняла новых рабочих, пообещав им щедрую зарплату и бонусы.

Автор фото, REUTERS Подпись к фото, По интернету разошлись видео из Гуанчжоу, на которых полиция в белых защитных костюмах разгоняет людей в масках - предположительно, протестующих у завода "айфонов"

Яростные протесты разгорелись после того, как рабочим, по им словам, не заплатили обещанных сумм и изменили условия контрактов. В четверг Foxconn извинилась за ситуацию с платежами, сославшись на техническую неисправность в системе, и пообещала выплатить гонорары в изначально обещанных размерах.

Несколько дней назад яростный гнев в соцсетях вызвала другая история из города Гуанчжоу, которая из-за ковидных ограничений окончилась трагедией.

Отец четырехмесячной девочки поделился своим отчаянием, рассказав, как врачи "скорой" отказались приехать на вызов к его дочери, посчитав, что случай не приоритетный - и в тот же день девочка умерла.

Цена для экономики

Китай остается последней из крупных экономик мира, которая до сих пор не отказалась от ковидных ограничений и массового тестирования.

Экономический рост в стране замедляется. Во втором квартале этого года китайский ВВП сократился на 2,6% (по сравнению с первым). В этой связи Международный валютный фонд призвал страну пересмотреть свои взгляды на политику "ноль случаев ковида" и расширить программу вакцинации.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во многих городах люди начинают терять терпение

"Хотя со временем политика "ноль случаев ковида" и стала более гибкой, комбинация более заразных вариантов вируса и крупные пробелы в вакцинации привели к учащению локдаунов, что отразилось на объемах потребления и инвестиций", - говорится в заявлении МВФ.

Председатель КНР Си Цзиньпин объясняет необходимость строгих коронавирусных мер тем, что страна должна защитить свое население, существенную часть которого составляют пожилые люди.

Уровень вакцинации в Китае значительно ниже, чем в других развитых странах, и только половина людей старше 80 лет получили хотя бы первую дозы противоковидной вакцины.

При этом, хотя число новых зарегистрированных случаев инфекции в Китае и достигло рекордного для страны уровня, оно все равно существенно ниже, чем было на пике заболеваемости в некоторых странах Запада (несмотря на то что население в Китае значительно больше).

Официальное число смертей от ковида в стране остается на достаточно низком уровне: с самого начала пандемии от вируса в Китае официально скончалось в общей сложности лишь 5200 человек.