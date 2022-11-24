Спонсиан I, оказывается, существовал. Древнеримская монета открыла для историков правителя, которого считали вымышленным

Паллаб Гош

Научный корреспондент Би-би-си

час назад

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Автор фото, BBC News Подпись к фото, Лицо Спонсиана Первого, вычеркнутого из истории экспертами в девятнадцатом веке. Теперь исследователи установили, что он был пропавшим римским императором

Древнюю золотую монету, найденную еще 300 лет назад, посчитали фальшивкой, а императора Спонсиана I, изображенного на ней - вымышленным персонажем. Однако теперь исследователи обнаружили, что и то, и то другое - подлинное, и вычеркнутый из истории римский император действительно существовал.

Монету нашли в Трансильвании, некогда дальнем форпосте Римской империи. Она пылилась в музейном шкафу, поскольку эксперты 19 века признали монету подделкой.

Однако сейчас ученые уверены, что царапины, исследованные под микроскопом, доказывают, что монета действительно была в обращении 2000 лет назад.

Профессор Лондонского университетского колледжа Пол Пирсон, который руководил исследованием, сказал Би-би-си, что он был ошеломлен открытием.

"Мы нашли императора. Это была фигура, которую эксперты сочли выдуманной и списали со счетов. Но мы думаем, что он был реальным и что у него была роль в истории", - говорит Пирсон.

Автор фото, Paul Pearson Подпись к фото, Руины римской крепости в Трансильвании, где находился штаб римских вооруженных сил и откуда правил Спонсиан

Монета была частью небольшого клада, обнаруженного в 1713 году. Вплоть до середины 19 века считалось, что это - настоящая римская монета. Но потом тогдашние эксперты заподозрили, что она может быть делом рук фальшивомонетчиков из-за ее грубоватого исполнения.

Крест на монете (а вслед за ней и на императоре Спонсиниане) поставил ведущий эксперт по монетам того времени из Национальной библиотеки Франции Генри Коэн. В 1863 году он анализировал монету для своего каталога и пришел к заключению, что это не просто современная подделка, c "глупой выдумкой", но еще и плохо сделанная.

Другие специалисты с ним согласились, и по сей день Спонсиан в научных каталогах не упоминается.

Однако профессор Пирсон, увидев фото монеты, когда искал книги об истории Римской империи, обратил внимание на царапины на поверхности, которые, как он считал, могли свидетельствовать о том, что монета все же была в обращении.

Он связался с Хантерианским музеем Университета Глазго, где хранилась искомая монета вместе с другими тремя из первоначального трансильванского клада, и попросил разрешения поработать там вместе с другими исследователями.

Все четыре монеты рассмотрели под мощным микроскопом и подтвердили, что царапины и сколы на них соответствуют паттернам денег, которые обычно болтаются в кошельках.

Химический анализ, по словам хранителя монет Хантерианского музея Йеспера Эрикссона, показал, что монеты были зарыты в почву сотни лет назад.

Автор фото, BBC News Подпись к фото, Ученые увидели под мощным микроскопом царапины и сколы на монете, которые свидетельствовали, что она была в обращении

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Теперь исследователям предстоит ответить на вопрос, кем был Спонсиан.

Исследователи полагают, что он был военачальником, который был вынужден провозгласить себя императором Дакии - самой отдаленной и трудно защищаемой провинции Римской империи, занимавшей часть территории современной Румынии.

Археологические исследования установили, что Дакия была отрезана от остальной части Римской империи примерно в 260 году нашей эры.

Свирепствовала пандемия чумы, в Римской империи шла гражданская война, империя распадалась.

По словам Йеспера Эрикссона, окруженный врагами и отрезанный от Рима, Спонсиан, вероятно, принял на себя верховное командование в период хаоса и гражданской войны, защищая военное и гражданское население Дакии до восстановления порядка и эвакуации провинции между 271 и 275 годами н.э.

"По нашей интерпретации, он отвечал за поддержание контроля над военными и гражданским населением, поскольку они были окружены и полностью отрезаны. И чтобы создать в провинции функционирующую экономику, они решили чеканить собственные монеты", - объясняет Эрикссон.

Эта теория объясняет, почему монеты не похожи на римские.

"Они могли не знать, кто был настоящим императором, потому что шла гражданская война. Но что им было нужно, так это верховный военачальник в отсутствие реальной власти из Рима. Он принял командование в тот период, когда такое командование было необходимо", - рассуждает профессор Пирсон.

Как только исследователи установили, что монеты были подлинными, и что они обнаружили, по их мнению, доселе считавшуюся выдуманной историческую личность, они предупредили об этом исследователей в музее Брукенталя в Сибиу, в Трансильвании, где также есть спонсийская монета.

Она был частью наследства барона Самуэля фон Брукенталя, губернатора Трансильвании времен Габсбургской монархии. Барон изучал монету перед смертью, и легенда гласит, что он написал записку со словом "подлинная" - это было последнее, что он сделал в жизни.

Автор фото, BBC News Подпись к фото, Монета лежала в шкафу в Хантерианском музее, поскольку считалась фальшивкой

Специалисты музея Брукенталя, как и все остальные эксперты, ранее классифицировали свою монету как историческую подделку. Однако изменили свое мнение, когда увидели исследование британских ученых.

По словам исполняющего обязанности директора Национального музея Брукенталя Александру Константина Читуцэ, находка представляет особый интерес для истории Трансильвании и Румынии.

"Для истории Трансильвании и Румынии в частности и для истории Европы в целом. Если эти результаты будут приняты научным сообществом, это означает добавление еще одной важной фигуры в нашу историю", - сказал Читуцэ.