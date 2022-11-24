Вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Крымске

54 минуты назад

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Автор фото, Google street view Подпись к фото, Стрельба произошла у торгового центра на улице Синева

В Краснодарском крае мужчина устроил стрельбу, в том числе на улице, после чего покончил с собой. Причиной мог быть бракоразводный процесс, заявили в полиции.

Сначала телеграм-каналы опубликовали видео, снятое в городе Крымске, в котором мужчина с ружьем в руках ведет стрельбу по людям на улице. Затем прокуратура Краснодарского края подтвердила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске.

В полиции позже официально сообщили, что в результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе стрелявший, еще один человек ранен.

"Сегодня около 17:00 в помещении одного из медицинских центров города Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим", - сказал журналистам глава пресс-службы краевого управления МВД Александр Рунов (цитата по Интерфаксу).

Из его слова следует, что один прохожий скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.

"По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", - добавил представитель полиции (цитата по РИА Новости). Ранее эту версию выдвигали телеграм-каналы.

Телеграм-каналы Baza и Mash уточняют, что мужчина стрелял из длинноствольной винтовки, прикрытой полотенцем (то, что оружие было завернуто в ткань, видно и на видео).

Стрелявший знал двух из троих им убитых человек и, вероятно, был с ними в ссоре, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление Следственного комитета России.

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