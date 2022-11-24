Британец Джон Макфолл, потерявший ногу после аварии, включен в группу подготовки астронавтов

27 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джон Макфолл и его сокурсники-астронавты

Европейское космическое агентство (ЕКА) впервые включило в группу подготовки к полетам кандидата с инвалидностью. 41-летний британец Джон Макфолл - один из 16 конкурсантов, отобранных из более чем 20 тыс. претендентов для первого за 13 лет большого курса подготовки астронавтов ЕКА.

Генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер подчеркнул, что почти 50% новобранцев составляют женщины.

Пятеро из них точно полетят в случае успешного прохождения курса: это француженка Софи Адно, первая британская астронавтка ЕКА Розмари Куган, швейцарец Марко Зибер, испанец Пабло Альварес Фернандес и бельгиец Рафаэль Льежуа.

Директор программы ЕКА по исследованию космоса людьми и роботами Дэвид Паркер объяснил выбор кандидатов так: "Для нас очень важно привлечь всех, кто интересуется космосом".

Двухгодичная программа обучения новичков стартует в апреле следующего года.

Агентство сообщило, что на финансирование его космических программ в следующие пять лет выделено 16,9 млрд евро.

"Просто обязан участвовать"

Джон Макфолл - обладатель бронзовой медали Паралимпиады 2008 года в спринте на 100 метров - сказал, что горд тем, что его выбрали и благодарен за возможность принять участие в таком смелом и ярком проекте.

Он рассказал Би-би-си, что раньше не задумывался о том, чтобы стать астронавтом. Но когда увидел рекламное объявление, что ЕКА ищет для подготовки к полетам людей с инвалидностью, почувствовал, что просто обязан участвовать в конкурсе.

Джону ампутировали правую ногу после аварии на мотоцикле, когда ему было 19 лет. Он стал профессиональным спортсменом и представлял сборную Великобритании на Паралимпийских играх.