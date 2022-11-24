Иммиграция в Британию побила рекорд: полмиллиона за год. Треть иммигрантов приехала из Украины

час назад

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Иммиграция в Великобританию взлетела на рекордный уровень: за год, с июня 2021-го по июнь 2022, разница между приехавшими и уехавшими составила 504 тыс. человек. Треть приехавших - граждане Украины, вынужденные покинуть родину из-за российского вторжения. Такова опубликованная в четверг оценка британского Бюро национальной статистики - впрочем, ведомство признает, что оценка может быть неточной.

Бюро национальной статистики (ONS) отмечает, что на иммиграцию в этот период - вторая половина 2021-го и первая половина 2022 года - сильно повлияли, во-первых, отмена пандемийных ограничений и, соответственно, всплеск числа отложенных из-за пандемии приездов, а также прием беженцев из Украины, Гонконга и Афганистана.

За первые месяцы войны британские визы по процедуре помощи украинским беженцам, по данным МВД Британии, получили 89 тыс. человек, а всего за этот год в Британию въехали почти в два раза больше украинских граждан - 170 тыс.

"В отсутствие надежных подтверждений обратного, мы предполагаем, что прибывшие из Украины останутся здесь дольше, чем на 12 месяцев, и поэтому включены в наши оценки [долгосрочной] иммиграции", - пояснило ONS, добавив, что эта оценка может быть и пересмотрена по мере поступления новых данных.

Вскоре после начала российского вторжения правительство Великобритании заявило о намерении принять как можно больше украинских беженцев. Для этого Лондон открыл три схемы: по одной из них ("Ukraine Family Scheme") в Британию могут приехать родственники жителей страны, по другой ("Homes for Ukraine") - те, кто найдет спонсора, готового их разместить. Третья схема позволяет продлить пребывание в Великобритании тем украинцам, у которых британская виза уже была.

Оценки иммиграции у властей Британии в прошлом бывали крайне неточны - особенно в части граждан других стран Евросоюза, которые до фактического выхода Соединенного Королевства из ЕС в начале 2021 года могли приезжать, селиться и работать в Британии без всяких иммиграционных формальностей.

ONS объясняет, что постоянно улучшает методы оценки иммиграции - например, на этот раз оно попыталось прикинуть и число несовершеннолетних иммигрантов - но в то же время признает, что нынешние оценки будут пересматриваться и уточняться.

Теперь сальдо миграции между Британией и ЕС, действительно, упало до отрицательных значений (уезжает больше, чем приезжает) - зато взлетело число иммигрантов из других стран.

"Все прогнозы говорили, что в результате ввода после брексита новой системы, которая ограничила возможности граждан ЕС переехать в Британию, иммиграция упадет - и сальдо миграции из ЕС, действительно, остается отрицательным. Но миграция извне ЕС выросла - прежде всего благодаря схемам, которые были созданы для замены свободного передвижения в рамках ЕС", - говорит директор Центра наблюдения за миграцией при Оксфордском университете Мадлен Сампшен.

Она констатирует, что самые большие доли этого взрывного роста дали украинцы, эвакуировавшиеся жители Гонконга (76 тыс) и, главное, студенты - их, новоприбывших, оказалось 277 тысяч.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Обуздать иммиграцию в Британию обещали несколько премьеров подряд: Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон. Теперь сделать это обещает и сын иммигрантов Риши Сунак, но, в отличие от Кэмерона и Мэй, не назначает лимиты и сроки.

В общем, заключают и ONS, и Мадлен Сампшен, этот рекорд - результат нескольких уникальных факторов, и вряд ли эти полмиллиона иммигрантов за год следует считать новой устойчивой тенденцией.

Всего с июня 2021-го до июня 2022-го в Британию приехали почти 1,1 млн человек, но 560 тысяч за это же время уехали - что и дало сальдо в полмиллиона. До "ковидного" провала сальдо миграции в Британию составляло около 300 тысяч в год.

В британские и мировые новости регулярно попадает одна специфическая категория иммигрантов - нелегалы, которые пересекают Ла-Манш на лодках. ONS в своем отчете сообщает, ссылаясь на МВД, что за год с июня по июнь их было 34 тысячи, а к сентябрю стало 73 тысячи - то есть, их довольно много, но в общей массе иммигрантов они представляют собой сравнительно небольшую категорию.

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