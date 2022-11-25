Маск пообещал "амнистию" заблокированным юзерам Twitter

час назад

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Автор фото, Getty Images

Новый владелец компании Twitter, богатейший человек мира Илон Маск, пообещал, что многим ранее заблокированным пользователям соцсети будет позволено туда вернуться: доступ к их учетным записям будет восстановлен. Ранее за такое решение подавляющим большинством проголосовали участники проведенного Маском неформального опроса.

Объявление сделано на фоне растущей волны критики в адрес бизнесмена: его обвиняют в самодурстве (а именно модерации контента исключительно исходя из собственных прихотей) и дискриминации, поскольку "амнистия" коснется не всех пользователей, а лишь некоторых из них.

"Люди четко дали понять, чего хотят. Амнистия начнется на следующей неделе", - написал Маск в Твиттере, отвечая на опрос одного из пользователей.

"Vox Populi, Vox Dei", - добавил он в конце латинскую поговорку (обычно ее переводят как "Глас народа — глас Божий"), которую он обычно использует при проведении опросов.

Кроме того, Маск объявил о том, что теперь, пройдя процедуру подтверждения личности, пользователи Twitter смогут претендовать на получение не только "синей галочки", но и двух новых "знаков отличия" - "золотого" и "серебряного".

"Золото" - для компаний, "серебро" - для правительственных организаций, "синяя галочка" - для частных лиц (знаменитостей и не только), Тяжело, но необходимо", - объяснил миллиардер.

Он также уточнил, что "частники" могут получить на аватар еще один крошечный значок - логотип организации, если сама организация дает человеку право использовать свое лого.

Более подробные разъяснения Макс пообещал дать на следующей неделе.

Амнистия не для всех

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В общей сложности в опросе Маска по поводу восстановления заблокированных аккаунтов приняли участие около 3,16 млн человек.

Почти три четверти из них (72,4%) высказались за то, чтобы Twitter разрешил вернуться всем заблокированным пользователям - "кроме тех, что нарушает закон или занимается вопиющей рассылкой спама".

Ровно такое же неофициальное голосование Маск провел чуть раньше по поводу восстановления учетной записи бывшего президента США Дональда Трампа. За этот шаг также проголосовало большинство участников, и в субботу аккаунт Трампа был восстановлен.

Впрочем, результаты обоих голосований вряд ли можно считать хоть сколько-нибудь репрезентативными. Опросы в "Твиттере" может проводить кто угодно, они открыты для голосования всем пользователям - включая и ботов, так что обеспечить нужный результат там несложно.

Кроме того, хотя у самого Маска 118 миллионов подписчиков, в общей сложности "Твиттером" регулярно пользуются около 450 миллионов человек - и большинство из них, скорее всего, даже не видели заданного бизнесменом вопроса.

Полная амнистия всех заблокированных пользователей могла бы встревожить представителей властей, которые пристально следят за тем, насколько тщательно Маск модерирует твиты, разжигающие ненависть, и ксенофобскими высказываниями пользователей.

Трамп потерял доступ к своему аккаунту в начале прошлого года, после того как 6 января его сторонники штурмом взяли Капитолий, требуя отмены результатов президентских выборов.

Вслед за Трампом доступ к своим аккаунтов получат и другие забаненные пользователи.

Ранее Маск уверял, что никаких решений по поводу восстановления того или иного аккаунта не будет приниматься до тех пор, пока не будет назначен новый модерационный совет компании.

Приобретя Twitter в конце октября за 44 млрд долларов, Маск сам встал во главе компании - и начал с того, что уволил примерно половину из 7500 ее сотрудников.