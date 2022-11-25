Китайско-канадский поп певец Крис Ву приговорен к 13 годам по обвинению в изнасилованиях.

Рейчел Расселл

BBC News

24 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Крис Ву приговорен в Китае к 13 годам тюрьмы

Китайско-канадский поп-певец Крис Ву приговорен к 13 годам тюремного заключения по обвинению в изнасилованиях.

Суд в Пекине признал 32-летнего певца и актера виновным в изнасиловании трех женщин и сборе компании для участия в оргии. Он был арестован в прошлом году после того, как одна студентка обвинила его в изнасиловании на свидании, потом с обвинениями выступили еще 24 пострадавшие женщины.

Окружной суд Чаоян в Пекине заявил в пятницу, что Ву будет отбывать 11 лет и шесть месяцев за изнасилование трех женщин, которые произошли в его доме в 2020 году, и, по определению суда, когда жертвы были пьяны, не понимали, что происходит, или не могли сопротивляться.

Он также получил срок в один год и 10 месяцев за "сбор компании для совершения прелюбодеяния", добавил суд.

Первой, кто обвинил Ву, была студентка Ду Мэйчжу, которая в прошлом году написала в социальных сетях, что познакомилась с Ву двумя годами ранее, когда ей было 17 лет.

Она сказала, что ее пригласили на вечеринку в его дом, где ее заставили выпить алкоголь, а на следующий день она проснулась в его постели.

Крис Ву отверг эти обвинения, но затем еще как минимум 24 женщины обвинили его в хищническом поведении. Его обвинили в том, что он с определенными целями заманивал женщин на пьянки-вечеринки с караоке.

Знаменитости также грозит штраф в размере 600 млн юаней (более 83 млн долларов) за уклонение от уплаты налогов. Государственное информационное агентство Синьхуа заявило, что он использовал фиктивный бизнес, чтобы предоставлять ложные декларации о своих доходах по всему миру.

Крис Ву (настоящее имя Ву И Фань), родившийся в Китае, но имеющий канадское гражданство, в 2010 годах прославился как участник бой-бэнда Кей-поп EXO.

Он стал одной из крупнейших знаменитостей Китая, сделав блестящую сольную карьеру - как певец, актер, модель и судья на творческих конкурсах.