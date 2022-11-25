Пятилетнего мальчика в Австралии спасли от питона, утащившего его на дно бассейна

7 минут назад

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Автор фото, 3AW/Ben Blake Подпись к фото, Бен Блейк с агрессивным питоном

В Австралии на пятилетнего мальчика напал трехметровый питон - укусил его, пытался задушить и утащил в глубину бассейна, но ребенка удалось спасти.

Как рассказал его отец Бен, Бью Блейк прогуливался у бассейна своего дома, когда большая рептилия накинулась на него, сдавила кольцами и затащила в воду.

Дедушке мальчика удалось вытащить его прямо с обивившимся вокруг него питоном из бассейна, после что его отец вызволил его из плена рептилии.

Бью держался молодцом, и укусы змеи оказались не опасными для жизни.

"После того, как мы смыли всю кровь, и сказали ему, что он не умрет, поскольку это не ядовитая змея, он уже был в хорошем настроении", - сказал Бен в интервью радиостанции 3AW в Мельбурне в пятницу, на следующий день после происшествия.

Семья живет в прибрежном городе Байрон-Бей в Новом Южном Уэльсе, к северу от Сиднея.

"Он большой молодец!"- добавил Бен, отметив, что они будут регулярно осматривать раны мальчика, чтобы не пропустить признаки возможного заражения.

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Несмотря на счастливый исход, сам этот инцидент стал для них серьезным испытанием.

"Бью просто прогуливался вокруг кромки бассейна. Думаю, питон притаился где-то рядом в ожидании жертвы, которой и стал Бью", - рассказал его отец.

"Я увидел большую темную тень, она метнулась из кустов, и к тому времени, как они оказались на дне бассейна, змея полностью обвилась вокруг его ног".

76-летний дедушка Бью, Аллан, не раздумывая бросился в бассейн, схватил мальчика с питоном и тут же передал их Бену.

"Я сам довольно крупный, - признался Бен. - Так что мне удалось вызволить его в течение 15-20 секунд".

Он держал питона еще минут десять, пока отчаянно пытался успокоить своих детей и отца, но потом выпустил змею обратно в кусты.

"Он вернулся на место преступления, бессовестное существо!" - посетовал отец ребенка.

Бен также отметил, что питоны в этой местности далеко не редкость.