"Яндекс" рассматривает возможность раздела активов. При чем тут Кудрин?

час назад

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Автор фото, Getty Images

"Яндекс" подтвердил планы по разделению своих активов на российскую и международную компании, о чем ранее сообщали СМИ. Однако фамилия Алексея Кудрина, о котором писали журналисты, в пресс-релизе не упоминается. Как и фамилия президента России, без разрешения которого, по данным СМИ, раздел активов был бы невозможен.

О чем объявил Yandex

Материнская компания "Яндекса" - нидерландская Yandex N.V. - во вторник объявила о "предварительных намерениях" внести изменения в структуру собственности и корпоративного управления. Компания "рассматривает возможность" выделения российской части бизнеса в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд "Яндекса".

Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы и сменить название, сказано в пресс-релизе. Рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление российской группой будет передано менеджменту "Яндекса".

Из заявления также следует, что бизнесы беспилотных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и краудфандинга останутся под управлением нидерландской Yandex N.V., хотя и продолжат работу на российском рынке. Реструктуризация должна быть одобрена акционерами Yandex N.V. Дата проведения годового собрания пока неизвестна.

Чего ждали от "Яндекса"

Раздел активов IT-гиганта анонсировали СМИ, которые вернулись к этой теме утром в пятницу. По их данным, решение было подготовлено в компании, но потребовало личного одобрения президента России Владимира Путина.

В среду британская Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала, что окончательную конфигурацию раздела бизнеса "Яндекса" на российский и международный в четверг может обсудить с Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин. СМИ прочили Кудрина в руководство российской части реформируемой интернет-компании. Представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Утром в пятницу издание The Bell сообщило, что Кудрин в ночь с четверга на пятницу действительно решил с Путиным судьбу "Яндекса", утвердив схему раздела активов. Об этом же в блоге Faridaily написала журналистка Фарида Рустамова.

"После более чем 30 лет на госслужбе один из ближайших соратников Путина Алексей Кудрин уходит в "Яндекс". Вчера поздно вечером он встретился с Путиным и согласовал свой уход [с поста главы Счетной палаты] и раздел крупнейшей частной технологической компании. Да, в России делами частного бизнеса занимается Путин", - отметила Рустамова.

Почему Кудрин?

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Кудрин свое возможное назначение в "Яндекс" не комментировал. О его переходе из Счетной палаты в "Яндекс" еще в сентябре писала "Медуза" (издание объявлено в России СМИ-"иноагентом").

Источники The Bell утверждают, что Кудрин возглавит новую управляющую структуру, в которую войдет действующий менеджмент "Яндекса", и будет контролировать компанию в плане принятия решений по ключевым вопросам.

Кудрин - понятный Путину человек, его давний соратник, который теперь станет стержнем всей новой схемы управления, сказал один из собеседников издания.

По данным The Bell, после начала российского вторжения в Украину за помощью с согласованием сделки в Кремле к Кудрину обратился основатель "Яндекса" Аркадий Волож. К тому моменту в компании был конфликт между покинувшими страну и оставшимися менеджерами. Часть топ-менеджеров осталась в Москве и решила спасать российский "Яндекс", а другая часть утратила веру в его перспективы, в том числе и сам Волож, писал The Bell.

Что с Воложем?

Волож получит лицензии на развитие за рубежом беспилотников и облачных сервисов, а также образовательных сервисов "Толока" и "Яндекс.Практикум", говорили собеседники издания.

Сейчас контрольный пакет голосов "Яндекса" принадлежит Воложу и менеджменту, а после реорганизации, по данным источников The Bell, контроль перейдет Кудрину и оставшимся в России менеджерам. Кроме того, глава Счетной палаты в обмен на свои услуги по согласованию схемы раздела активов поэтапно получит около 5% акций "Яндекса", ожидает The Bell. Издание "Агентство" оценивает стоимость этого пакета в 340 млн долларов.

Об этом же говорят источники Рустамовой. "Никогда не работавший в бизнесе Кудрин будет руководить российской частью "Яндекса" и получит по весьма неоднозначной схеме с точки зрения коррупционного законодательства 5% акций. А основателю компании Аркадию Воложу Путин разрешил забрать в Израиль часть технологий, включая беспилотники", - пишет журналистка.

Загвоздка с сенаторами

По данным Рустамовой, Кудрин может покинуть пост главы Счетной палаты России "в течение ближайшей пары недель".

Однако здесь существует юридическая загвоздка: в соответствии с поправками в Конституцию, которые были приняты с подачи Путина в 2020 году, главу Счетной палаты должны назначать и освобождать от должности члены Совета Федерации (а не Госдумы, как было раньше), однако соответствующие поправки в закон не были приняты и даже не внесены на рассмотрение.

Как заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Иванов, сейчас эти поправки готовятся. По мнению Иванова, смена Кудрина будет возможна только после того, как будет обновлен закон (а журналистка Рустамова допускает, что эта юридическая коллизия будет проигнорирована).

Издание РБК со ссылкой на свой источник пишет, что Кудрин планировал уйти из Счетной палаты уже через неделю после встречи с Путиным, которая прошла поздно вечером 24 ноября, но переход может затянуться на две недели и даже дольше из-за противоречий в законодательстве.

Акции "Яндекса" по итогам торгов в пятницу подешевели более чем на 5% на этих корпоративных новостях.

"Яндекс" во время войны

Интернет-гиганту пришлось адаптироваться к новым условиям, возникшим после начала российского вторжения в Украину. Волож в июне попал под санкции ЕС. После этого он покинул все посты в компании.

До этого под санкции Евросоюза попал гендиректор "Яндекса" в России Тигран Худавердян, который также оставил свою должность.

В конце апреля компания VK (бывшая Mail.ru Group) подписала соглашение о покупке двух сервисов "Яндекса" - "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". В адрес новостного сервиса после начала войны звучали упреки в цензуре военного времени. До этого поступали сообщения о том, что Кремль якобы запретил IT-гиганту продавать эти активы, а в "Яндексе" это отрицали.

В конце августа было объявлено, что "Яндекс" обменял агрегатор новостей на сервис доставки еды Delivery Club.

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