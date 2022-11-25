"Его жизнь в тюремной системе Грузии под угрозой". Эксперты говорят о возможной интоксикации Михаила Саакашвили

49 минут назад

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Автор фото, IRAKLI GEDENIDZE/POOL/AFP

Независимые эксперты утверждают, что у экс-президента, ныне заключенного Михаила Саакашвили с высокой степенью вероятности интоксикация, и это предполагаемая причина ухудшения его состояния.

Руководитель центра "Эмпатия" - неправительственной организации, проводившей экспертизу состояния Михаила Саакашвили, - Мариам Джишкариани рассказала журналистам, что группа экспертов пришла к выводу о вероятной интоксикации по итогам консилиума, на котором специалисты обсудили клиническую картину.

Она отметила, что эти выводы уже внесены в заключение экспертов.

По прошествии более чем года после возвращения на родину и последовавшего за этим ареста Саакашвили по-прежнему находится в заключении, хотя и не в тюрьме, но в клинике в Тбилиси, куда его перевели несколько месяцев назад.

Его близкие говорят, что ему становится хуже день ото дня. Единственный выход они видят в переводе бывшего президента для лечения за границу.

Судебно-медицинскую экспертизу, в которой участвовали и иностранные специалисты, центр "Эмпатия" проводил в течении нескольких месяцев, но заключение эспертов пока не было обнародовано.

Неделю назад в центре заявили, что работа над заключением о состоянии здоровья Михаила Саакашвили завершена, но оно еще будет переведено и переправлено иностранным специалистам.

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По словам участвовавших в подготовке документа специалистов, заключение, кроме иностранных специалистов, будет также согласовано с юристами и правозащитниками, так как кроме вопросов, которые касаются состояния здоровья заключенного, речь идет об эпизодах бесчеловечного обращения с ним.

По словам Джишкариани, на основании экспертного заключения объемом в 188 страниц и изучения около трех тысяч страниц документов, а также полученной из США экспертизы образца волос Саакашвили, специалисты пришли к выводу, что с высокой степенью вероятности причина ухудшения его состояния - интоксикация организма.

Кроме того, Джишкариани заявила, что в образце волос Саакашвили были обнаружены такие элементы, как висмут, барий и ртуть.

"Концентрация ртути превышает предельно допустимую на 42%, концентрация висмута - на 100%, бария - примерно на 20%. Какие еще есть агенты и химические соединения - это в Грузии сейчас никто не установит. В целях безопасности и спасения жизни сейчас нужно готовить самолет для перевода его срочно в клинику "Шарите", - заявила Джишкариани в эфире телеканала "Формула".

В ожидании заключения

Автор фото, Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency Подпись к фото, Михаил Саакашвили находится в клинике, но, по словам его близких, его состояние ухудшается с каждым днем

Джишкариани призвала власти принять необходимые меры для того, чтобы Саакашвили срочно перевезли для дальнейшего лечения и диагностики в клинику в Берлине, а президента Грузии Саломе Зурабишвили - принять решение о его помиловании.

"Я призываю Саломе Зурабишвили сделать решительный шаг: сегодня же помиловать Михаила Саакашвили, потому что его жизнь в тюремной системе Грузии находится под угрозой", - заявила Джишкариани.

Накануне президент Зурабишвили сказала журналистам, что внимательно следит за ситуацией вокруг состояния здоровья Михаила Саакашвили, и это очень важный вопрос для репутации страны.

В то же время, по ее словам, решение должен принимать суд на основании заключения специалистов.

"Если здоровье до такой степени подорвано - я этого не знаю, у меня нет до сих пор такой информации, и я не эксперт, чтобы делать такие заключения - но, если такое заключение будет, оно должно быть представлено в суде, и суд должен принять достойное решение", - заявила Зурабишвили.

Она отметила, что это - единственно верный путь, и своим вердиктом суд, во-первых, может решить проблему со здоровьем заключенного, а, во-вторых, даст гарантию беспристрастности, что не менее важно для страны. Она отметила несколько раз, что говорит о случае, если судьям будет представлено соответствующее заключение о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.

Адвокаты ранее говорили, что обратятся в суд после того, как появится окончательная версия заключения экспертов. В зависимости от диагнозов и их тяжести, они намерены требовать отсрочки наказания или освобождения бывшего президента.

При этом, по словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, если подтвердится наличие угрозы для жизни Михаила Саакашвили и то, что решающими могут стать ближайшие минуты, они будут действовать уже в другом режиме и, скорее всего, обратятся в международные организации и к дипломатическому корпусу.

Грузинские власти ранее не раз заявляли, что Саакашвили находится в обеспеченной всем необходимым клинике и со стороны государства созданы все условия для защиты его здоровья.

Между тем близкие экс-президента, как и те, кто навещает его в клинике, где он находится под стражей, уже давно бьют тревогу и говорят, что ему становится хуже день ото дня.

Автор фото, Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency Подпись к фото, Сторонники Саакашвили считают обвинения и приговор экс-президенту политически мотивированными и требуют его освобождения

Ранее один из адвокатов Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что имеются основания полагать, что Михаил Саакашвили был отравлен, но в специальной пенитенциарной службе отметили, что никакого официального подтверждения об отравлении Саакашвили они не получали.

Позднее в "Фейсбуке" самого Саакашвили появился пост, где утверждалось, что он никогда не говорил адвокатам, что подозревает отравление, и считает спекуляции на эту тему неуместными.

Саакашвили, получивший украинское гражданство, вернулся в Грузию осенью прошлого года. В Грузии он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них, еще до возвращения в Грузию, он был заочно приговорен к шести годам заключения.

Сам он считает все предъявленные ему обвинения политическими.

Он называл себя "узником Путина" и после задержания объявил голодовку, которую согласился прервать лишь через 50 дней. В феврале этого года Саакашвили снова объявил голодовку с требованием адекватного медицинского обслуживания, которую прекратил на 20-й день.

За время пребывания в заключении он сменил несколько учреждений.

Сперва его поместили в тюрьму в городе Рустави, потом перевезли в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а затем в военный госпиталь в городе Гори. В конце прошлого года его опять вернули в руставскую тюрьму.