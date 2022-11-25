Погрязший в скандалах рэпер Канье Уэст начал в США президентскую кампанию

43 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В 2020 году Уэст тоже участвовал в президентских выборах, но только один раз встретился с избирателями и на встрече заплакал, говоря об абортах

Американский рэпер Канье Уэст, недавно официально сменивший имя на Йе, объявил о начале своей президентской кампании. Уэст говорит, что хочет избираться в паре с Дональдом Трампом, но признает, что Трампа его предложение озадачило.

Все это происходит на фоне серии скандалов, последним из которых стали обвинения в том, что Уэст неподобающе вел себя с сотрудниками своего совместного предприятия с Adidas, в том числе показывал им непристойные фото.

Уэст объявил о своем намерении участвовать в выборах президента США сразу после поражения в предыдущих президентских выборах, в которых тоже участвовал и которые проиграл, набрав около 60 тыс. голосов при 160 млн проголосовавших.

Сейчас рэпер начал активную кампанию, выложил в "Твиттере" ее логотип, а несколькими днями раньше заявил, что нанял главой своего избирательного штаба влиятельного блогера из альт-правой среды Майло Яннопулиса.

Днем раньше Уэст встретился с самим Дональдом Трампом в гольф-клубе бывшего президента в Мар-а-Лаго, куда приехал вместе с активистом из среды белых националистов Ником Фуэнтесом.

После встречи с Трампом Уэст выложил серию видео с рассказом об этой встрече. По словам Уэста, в какой-то момент Трамп "кричал ему через стол, что он проиграет" и назвал его бывшую жену Ким Кардашьян неприличным словом.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ранее Канье с Трампом часто появлялись вместе и, судя по всему, были в хороших отношениях

Момент для запуска кампании рэпера сложно назвать удачным. В пятницу крупный производитель спортивной одежды Adidas заявил, что проводит в отношении Уэста внутреннее расследование. Рэпер до недавних пор сотрудничал с компанией, выпуская популярные кроссовки под маркой Yeezy.

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Расследование начато по следам статьи в журнале Rolling Stone, в которой несколько сотрудников компании обвинили Уэста в непристойном поведении. Сотрудники говорят, что Уэст показывал им непристойные фото себя и своей бывшей супруги Ким Кардашьян, мог наброситься на коллегу-женщину с оскорбительными замечаниями и постоянно прибегал к эротическим мотивам, говоря о дизайне кроссовок.

Уэст, по словам коллег, создал на рабочем месте токсичную и беспорядочную атмосферу. Боссы Adidas смотрели на это сквозь пальцы, как выразились сотрудники компании, "отключив свой моральный компас".

Сам Уэст эти обвинения пока не комментировал. Би-би-си попыталась с ним связаться.

Представитель Adidas в комментарии агентству Рейтер подчеркнул, что степень достоверности обвинений пока не ясна. "Однако мы относимся к таким обвинениям очень серьезно и решили немедленно начать независимое расследование", - добавил он.

Сейчас Adidas не сотрудничает с Канье Уэстом из-за еще одного, более давнего скандала. В последние годы Уэст начал позиционировать себя как политик, симпатизирующий американским правым и выступающий за традиционные ценности.

Уэст сделал ряд антисемитских заявлений в YouTube-стримах и СМИ, возмущаясь поведением крупных вещателей и устройством музыкальной индустрии в США.

На Парижской неделе моды в начале октября Уэст появился в футболке с лозунгом White Lives Matter ("Белые жизни важны"), который многие считают оскорбительной пародией на лозунг движения BLM ("Черные жизни важны").

На это Уэст отвечал, что критикам платит тайное еврейское общество.

По мере того, как Уэст продолжал антисемитские высказывания, с ним прекратили сотрудничество его агентство и ряд крупных брендов одежды, в том числе Gap и Balenciaga.

Музыкант заявил, что из-за этого потерял за один день два миллиарда долларов.

В 2020 году президентская кампания Уэста не была полноценной.