Новая работа Спенсера Туника: 2,5 тыс. обнаженных на пляже Бонди-бич в Австралии

39 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Американский фотограф Сперсер Туник провел очередную массовую фотосессию с участием обнаженных добровольцев. На этот раз он сделал снимки с участием около 2,5 тыс. человек на знаменитом пляже Бонди-бич в австралийском Сиднее.

Туник фотографировал своих моделей в лучах восходящего солнца. Этот проект был призван напомнить жителям Австралии о необходимости регулярно делать проверку на рак кожи. По данным международной организации World Cancer Research Fund, австралийцы страдают этого заболевания чаще, чем жители всех других стран мира.

Согласно прогнозам, в 2022 году раком кожи (меланомой) заболеют около 17,7 тыс. австралийцев, а примерно 1,3 тыс. от этого недуга скончаются. Фотосессия организована совместно с благотворительной организацией Skin Check Champions.

Желающие принять участие в фотосессии начали собираться на пляже с половины четвертого утра по местному времени.

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

"У нас есть возможность привлечь внимание к проблеме рака кожи, и для меня большая честь быть здесь, заниматься своим искусством и отдать должное человеческому телу и его защите", сказал Туник агентству Рейтер.

Один из участников фотосессии, 77-летний австралиец Брюс Фишер сказал Франс-пресс: "Вся моя жизнь прошла на солнце, и у меня на спине было удалено несколько злокачественных меланом. Мне кажется, это достойный проект, и мне нравится раздеваться на Бонди-бич".

Для того, чтобы фотограф смог реализовать свой проект, в Австралии было специально изменено законодательство, запрещающее появляться на пляже в обнаженном виде.

Спенсер Туник устраивает флешмобы обнаженных людей для своих фото-инсталляций уже около 30 лет. С 1992 года он заранее объявляет о месте и времени следующего проекта и предлагает всем желающим принять в нем участие.

В первых его "обнаженных инсталляциях" принимали участие не больше полутора тысяч человек, но постепенно желающих сделать свое тело составной частью современного искусства становилось все больше. Так в Барселоне в 2003 году Тунику позировали уже семь тысяч человек, а в 2007 году в Мехико - 18 тысяч.

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