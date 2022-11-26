США запретили новое коммуникационное оборудование из Китая. В "черном списке" Huawei и ZTE

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

Американские власти ввели запрет на продажу в стране нового телекоммуникационного оборудования производства пяти крупных китайских компаний, в том числе Huawei и ZTE. Причиной такого решения называются соображения национальной безопасности.

Кроме Huawei и ZTE, которые в числе прочего известны как производители популярных смартфонов, под запрет попала продукция фирм Hikvision, Dahua и Hytera - они занимаются изготовлением систем видеонаблюдения и устройств для радиосвязи.

Федеральная комиссия по связи США заявила, что принятое в пятницу решение о запрете было одобрено единогласно. "Важнейшая задача [комиссии] - защита нашей национальной безопасности, мы делаем все, чтобы оборудование, которому нельзя доверять, не могло использоваться на нашей территории, - заявила глава ведомства Джессика Розенворсель. - Мы продолжаем защищать американских граждан от угроз национальной безопасности в области телекоммуникаций, и эти новые правила - важная составляющая этих действий".

Впрочем, запрет не имеет обратной силы, а это означает, что компании, включенные в санкционный список, пока могут и дальше продавать в США изделия, которые ранее получили одобрение американских властей. Но новая продукция для продажи одобряться не будет.

При этом Федеральная комиссия по связи отмечает, что в будущем могут быть отозваны и ранее выданные разрешения на продажу китайского оборудования.

Обвинения в слежке

Компания Hikvision заявила, что ее продукция не несет угрозы для США. По ее мнению, решение властей "ни в коей мере не поможет защитить американскую национальную безопасность", а "американским малым предприятиям, местным властям, школам и отдельным потребителям станет сложнее и дороже защитить свои дома, бизнесы и собственность".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Китайские компании производят оборудование для сетей 5G, однако использовать его на Западе становится все сложнее

Компания Huawei и другие китайские производители отрицают, что передают данные потребителей правительству Китая.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Однако в последние годы американские власти неоднократно выражали опасения, что китайская технологическая индустрия помогает официальному Пекину как следить за собственными гражданами, так и получать разведывательную информацию за рубежом.

Администрация США начала ограничивать доступ китайских телекоммуникационных фирм к американскому рынку еще в годы президентства Барака Обамы. Следующий президент Дональд Трамп эти меры усилил, подобную политику продолжает и Джо Байден.

В октябре администрация Байдена ограничила продажу Китаю сверхмощных чипов для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, оборудования для их производства и еще ряда полупроводниковых технологий.

Американские власти обвиняли Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. Как заявили в минюсте США, инженеры Huawei похитили технологии у компании T-Mobile. В Вашингтоне также считают, что китайская компания продолжает вести бизнес в Иране, несмотря на санкции. В компании эти обвинения отвергают.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: