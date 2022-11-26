Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей - Белта
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Белорусское государственное информационное агентство Белта сообщает о скоропостижной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Белта ссылается на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
В понедельник Макей должен был провести переговоры главой МИД России Сергеем Лавровым.
Макей родился в 1958 году, он возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство с августа 2012 года. До этого, с 2008 года, он руководил администрацией президента Беларуси Александра Лукашенко. С 2000 по 2008 год был помощником Лукашенко.
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