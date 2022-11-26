Ковидные протесты в Китае: жители Урумчи провели демонстрацию после пожара в многоэтажке

30 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На кадрах видно, как демонстранты маршируют по улицам, призывая к прекращению локдаунов

В китайских соцсетях появились видео новых массовых протестов против жестких ковидных ограничений в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. Сообщается, что демонстрации вспыхнули после пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли 10 человек.

На кадрах видно, как местные жители, многие из которых в масках, после наступления темноты собираются на улицах города. После этого начинается противостояние с представителями властей, люди скандируют: "конец ковидному локдауну!". В другом ролике толпа прорывается через барьер, который удерживают сотрудники городских служб в защитном снаряжении.

Агентство Рейтер подтвердило локацию места, где проходила демонстрация. Стримы с места, которые Би-би-си отслеживало в пятницу вечером, также показывали протестующих, которые собрались около здания городской администрации.

"Нулевой ковид"

Официальный Пекин продолжает проводить политику "нулевого ковида". Однако число заражений продолжает расти, местные жители все чаще выражают недовольство в связи с локдаунами.

В то время как другие страны сделали ставку на вакцинацию и на то, чтобы научиться жить с вирусом, Китай пошел путем полного подавления каждой следующей вспышки и жестких ограничений, когда даже из-за единичных случаев власти отправляют в локдаун целые города.

Столица Синьцзян-Уйгурского автономного округа Урумчи находится в локдауне с начала августа. Ранее один из жителей сообщил Би-би-си, что жителям комплекса, где случился пожар, было запрещено покидать свои дома.

Власти Урумчи утверждают, что ковидные ограничения не мешали людям спастись от пожара, и даже пошли на необычный шаг - принесли извинения, пообещав наказать всех, кто не исполнил свой долг.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кадры с толпами на улицах Урумчи появились в интернете, но все ролики и сообщения об этом исчезли из китайских соцсетей уже к утру субботы

Интернет в Китае жестко цензурируют, и уже к утру субботы практически все упоминания о протестах в Урумчи были удалены из соцсетей.

Многие СМИ сообщали, что пожар в Урумчи в четверг, в котором погибли люди, по-видимому, был вызван неисправностью в электропроводке, а ковидные ограничения мешали тушению огня.

Поздно вечером в пятницу городские власти это опровергли, заявив, что в проблемах с тушением были виноваты припаркованные у дома автомобили - они якобы мешали доступу пожарных машин к горящему зданию.

Протесты в Китае случаются редко, хотя общественное недовольство политикой Пекина по борьбе с коронавирусом растет.

Политика "нулевого ковида" объясняется низким уровнем вакцинации и усилиям властей по защите пожилых людей.

Но эта политика работает не слишком эффективно - в среду в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случая заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд - даже больше, чем во время предыдущего пика в апреле текущего года. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически провел в полной изоляции.

Внезапные локдауны

Сейчас о вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции, на территории которых находится и несколько огромных мегаполисов. В их числе - и столичный Пекин (более 22 млн жителей), и Гуанчжоу - крупный торговый город на юге страны (18,5 млн), и несколько других.

Автор фото, REUTERS Подпись к фото, По интернету разошлись видео из Гуанчжоу, на которых полиция в белых защитных костюмах разгоняет людей в масках - предположительно, протестующих у завода по производству айфонов

Внезапные локдауны, которые то и дело объявляют в регионах по всей стране, вызывают гнев жителей и провоцируеют крайне нетипичные в условиях авторитарного режима эпизодические вспышки недовольства - включая акции протеста на крупнейшем в мире заводе по производству айфонов в Гуанчжоу.

Синьцзян-Уйгурский автономный округ, помимо прочего, на особом счету у китайских властей из-за проживающего там уйгурского населения.

В сентябре этого года эксперты ООН обвинили власти Китая в жестком обращении с мусульманами-уйгурами в этой провинции. Авторы доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не исключают, что своими действиями власти КНР могли совершить преступления против человечности. По данным ООН, жертвами жестокого обращения со стороны властей могли также стать жители региона, не исповедующие ислам.