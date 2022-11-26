Звезда сериала "Корона" Эмма Коррин призывает вручать гендерно-нейтральные награды

Ребекка Джонс

Корреспондент Би-би-си по вопросам искусства

19 минут назад

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Автор фото, Damien Frost Подпись к фото, Коррин сыграет главную роль в новой сценической адаптации романа Вирджинии Вулф "Орландо"

Звезда "Короны" Эмма Коррин, сыгравшая там принцессу Диану, призвала объединить категории "лучший актер" и "лучшая актриса" на крупных кинопремиях в единую, не зависящую от пола.

"Надеюсь, в будущем так и произойдет. Не думаю, что категории на данный момент являются достаточно инклюзивными. Речь идет о том, чтобы каждый мог чувствовать себя признанным и представленным", - сказала Коррин Би-би-си.

Коррин идентифицирует себя как небинарную персону и использует местоимения "они" по отношению к себе.

За роль Дианы 26-летняя Эмма Коррин была номинирована на "Эмми" за роль принцессы Дианы в четвертом сезоне "Короны" и ранее выиграла "Золотой глобус", но это было до того, как Коррин еще определяла себя местоимением "она".

Они снялись в двух громких фильмах, вышедших в этом году, - "Мой полицейский" и "Любовник леди Чаттерлей".

Автор фото, Netflix Подпись к фото, Коррин прославилась, сыграв принцессу Диану в третьем сезоне сериала "Корона", на фото она с Джошем О'Коннором в роли принца Чарльза

"Мне трудно уложить в голове, что я небинарный человек и попадаю в номинации в женских категориях, - сетует Коррин. - Когда дело доходит до категорий, нужно ли нам уточнять, на какую роль вы номинированы: на женскую или на мужскую?"

"Можно обсуждать награды и кого они представляют, но на самом деле разговор должен быть про сам материал и представительство в нем, контент, в котором мы увидим небинарных людей, квир-персон, транс-персон - думаю, это очень многое изменит, - продолжает Коррин. - Будут такие роли - значит, больше актеров будут их играть, и тогда, мне кажется, тема станет более актуальной и получит более быструю реакцию".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Адель выиграла премию Brit Awards как первая гендерно-нейтральная артистка года и при этом отметила, что ей "нравится быть артисткой-женщиной"

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Организации, стоящие за премиями Bafta и Oscar, отметили, что они участвуют в дискуссиях тему гендерно-нейтральных премий и проводят "активные и вдумчивые консультации".

Пока в переходе на гендерно-нейтральные категории лидирует музыкальная индустрия. Премия "Грэмми" стала гендерно-нейтральной в 2012 году, а в этом году Brit Awards объединила мужские и женские сольные категории в одну - "Артист года".

Первую такую премию получила певица Адель. Однако в своей благодарственной речи она сказала: "Я понимаю, почему название этой награды изменилось, но мне очень нравится быть женщиной и быть женщиной-артисткой. Мне нравится. Я действительно горжусь нами".

Призывы Коррин прозвучали перед выходом экранизации романа Вирджинии Вульф "Орландо", опубликованного в 1928 году и исследующего вопросы гендерной идентичности.

Орландо начинает жизнь молодым человеком в XVI веке, а затем путешествует сквозь время и пол, чтобы стать женщиной в XX веке, по пути заводя романы и испытывая боль разлук.

Автор фото, Marc Brenner Подпись к фото, Эмма Коррин играет в "Орландо", который идет в театре Garrick в лондонском Вест-Энде

"На очень личном уровне путешествие между гендерами и воспевание текучести границ между ними очень мне близко", - говорит Эмма Коррин.

"Эти переходы - в самом центре того, кто я есть, кем были, когда начали говорить об этом, - делится Коррин. - Ваша гендерная идентичность связана с тем, как вы себя чувствуете и как хотите, чтобы люди вас воспринимали. И если вы чувствуете, что вас воспринимают неправильно, это может доставить немалый дискомфорт".

"Мне очень помогли другие люди, которые были открыты и честны по поводу своего гендера на публике, это дало мне утешение и понимание, что я на правильном пути. Поэтому я думаю, что если я могу кому-то тоже этим помочь, это было бы хорошо", - добавляют Коррин.

Коррин стали чем-то вроде символа небинарной идентичности, своим гендерным путешествием они делятся в соцсетях. В прошлом году, например, они выложили пост с собственным фото в утяжке для груди.

Вопрос сложнее, чем кажется

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Это более сложная дискуссия, чем кажется. Хотя гендерно-нейтральные категории рассматриваются некоторыми как социально прогрессивные, они могут иметь непредвиденные последствия, и есть несколько факторов, которые следует учитывать.

Во-первых, это решение может фактически привести к меньшему равенству в долгосрочной перспективе. Сейчас премия "Оскар" гарантирует двух победителей в мужской категории и двух победительниц в женской каждый год, но слияние может означать, что со временем будет перекос в ту или другую сторону.

Возьмем, к примеру, самых последних победителей. Маловероятно, что Джессика Честейн победила бы Уилла Смита, если бы они соревновались в одной общей категории.

Отчасти это связано с тем, что победитель в номинации на лучшую женскую роль в этом году был неочевиден, в то время как Смит считался абсолютным лидером в своей категории.

А также потому, что категория "лучшая картина" имеет тенденцию чаще пересекаться с "лучшим актером", чем с "лучшей актрисой". Фильм с участием Честейн даже не был номинирован на главный приз, в отличие от фильма со Смитом. В результате может получиться, что женщинам получить награду станет сложнее, чем мужчинам.

И нетрудно представить себе степень возмущения в будущем, если решение о гендерно-нейтральных премиях в итоге приведет к потере достойных победителей, особенно среди женщин.

Автор фото, Getty/EPA Подпись к фото, Транс-актеры, такие как Лаверн Кокс (слева) и Эллиот Пейдж, не подвергаются дискриминации при нынешней системе наград

Кроме того, привлечь на свою сторону тысячи членов Академии, многие их которых работают десятилетиями и стремятся сохранить традиции "Оскара", может быть весьма проблематично.

Чувства других действующих лиц также должны быть приняты во внимание. Если "Оскар" станут вручать по гендерно-нейтральным категориям, это это сократит количество актерских наград вдвое - с четырех до двух - что уменьшает шансы актера на получение премии при жизни на 50%.

Хотя многие голливудские звезды считают себя прогрессивными, у них также довольно большое эго, и они не будут в восторге от перспективы отказа от трофеев (и связанного с ними карьерного роста).

Стоит отметить, что существующая модель не дискриминирует транс-актеров - Эллиот Пейдж и Лаверн Кокс могут быть номинированы в нынешних гендерных категориях - однако места для небинарных персон сегодняшняя система не оставляет.

Но как решить эту проблему? Создать для них отдельную категорию нереально, так как номинантов на каждый год попросту не наберется.

Предложение таким актерам номинироваться по принципу гендера, который они играют, тоже не вполне подходит - это краткосрочное решение, ровно до тех пор, пока в фильмах не появится больше гендерно-нейтральных персонажей.

До сих пор только несколько кинопремий упразднили гендерно-специфические актерские категории, пожалуй, самая крупная из них - Independent Spirit Awards, премия, присуждаемая кинематографистам из небольших студий. Премия объединила категорию мужской и женской роли и ввела вместо этого один приз в десяти номинациях.