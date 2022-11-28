Лондонский музей закрывает постоянную экспозицию: ее сочли раситской и сексисткой

30 минут назад

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Автор фото, Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) Подпись к фото, Галерея "Человек-целитель" в музее Wellcome Colltction, закрыта с 27 ноября

Администрация лондонского музея Wellcome Collection объявила, что c воскресенья, 27 ноября, закрывает одну из двух своих постоянных экспозиций под названием "Человек - целитель". В качестве причины такого решения указано, что выставленные в ней предметы "увековечивают версию истории медицины, которая базируется на расистских, сексистских и эйблистских взглядах".

Эйблизмом называют тип дискриминации людей с ограниченными возможностями, согласно которой они уступают людям "нормальным".

Экспозиция "Человек-целитель" состоит из коллекции предметов, связанных с сексом, рождением и смертью, а также включает анатомические модели из дерева, слоновой кости и воска. Собрана оба была сэром Генри Соломоном Уэллкамом, одним из основателей фармацевтической компании Burroughs Wellcome & Company. Позже основанное им предприятие стало одной из четырех фирм, слившихся в крупнейшую фармацевтическую корпорацию мира GlaxoSmithKline.

Автор фото, Wellcome Images Подпись к фото, Фрагмент портрета Ужллкама работы Хью Ривьера, выставленный в Wellcome Collection

Уэллкам собирал свою коллекцию, желая наглядно продемонстрировать связь между медициной, жизнью и искусством.

Однако, по мнению сотрудников музея, за время существования коллекции взгляды на многие социальные и культурные явления претерпели существенные изменения.

В сообщениях, опубликованных музеем на его странице в "Твиттере" говорится, что эта экспозиция обязана своим существованием человеку, обладавшему "огромным богатством, властью и привилегиями".

А потому, посчитали сотрудники музея, результатом его трудов стала коллекция, в которой рассказывается "история здоровья и медицины, в которой люди с ограниченными возможностями, представители коренных народностей и рас" сведены до положения "экзотики, маргинализированы и подвержены эксплуатации", либо о них не говорится вообще.

Руководство музея отдельно подчеркнуло, что закрытие галереи "Человек-целитель" станет "важным поворотным моментом" в его истории.

"Мы не можем изменить наше прошлое, - говорится в сообщении, - Но мы можем работать над будущим, в котором мы дадим слово тем, кого раньше замалчивали или игнорировали".

В 2019 году директором Wellcome Collection стала Мелани Кин, которая заявила, что следует проявить смелость в решении судьбы, как она выразилась, "спорных" или "неоднозначных" экспонатов.

Автор фото, Wellcome Images Подпись к фото, Картина Коппинга, удаленная в запасник. Рядом с врачом-миссионером лежит саквояж - очень похожий на те, что выпускала фирма Уэллкама

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Свою работу по обновлению экспозиции она начала с перевода в запасник картины Гарольда Коппинга "Медицинский миссионер, посещающий больного африканца". Она отметила, что эта картина может увеличить риск "увековечивания расовых стереотипов и расовой иерархии".

Некоторая часть пользователей "Твиттера" приветствовали объявление о закрытии экспозиции "Человек-целитель", однако многие другие восприняли это решение, как "акт культурного вандализма".

Некоторые комментарии были процитированы в либеральном издании Guardian, консервативном Telegraph (редакция которого сочла, что Wellcome Collection "страдает от кризиса идентичности, отказываясь от экспонатов, на которых она и была основана"), и таблоиде Daily Mail:

@RinseHold: "Если вы ненавидите свою работу, то увольняйтесь, Найдите кого-то, кто не станет выбрасывать коллекцию"

@NATO_Enthusiast: "Цель музеев - показывать прошлое, объясняя его контекст. Именно для этого там и есть "проблемные" экспонаты. Но, вместо того чтобы объяснять посетителям, что именно делает эти экспонаты "неправильными", вы попросту лишаете людей возможности их увидеть. Это противоречит самой миссии, которую выполняют музеи".