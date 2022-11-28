Революция белых листов бумаги. Полиция в Китае задерживает протестующих против ковидных локдаунов

час назад

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Автор фото, EPA

Китайская полиция продолжает задерживать участников массовых демонстраций против продолжения локдаунов, введенных из-за пандемии Covid-19. Сообщается, что протесты до ночи продолжались в столице страны Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах. Участники выступлений часто выходят на улицы с пустыми белыми листами бумаги вместо лозунгов - таким образом они пытаются обойти цензурные запреты.

Как передают корреспонденты Би-би-си в Китае, некоторые демонстранты не только добиваются отмены ковидных ограничений, но и выдвигают крайне необычные для этой страны политические требования об отставке главы КНР Си Цзиньпина. Однако главным поводом стала его политика "нулевого ковида", которая включает массовое тестирование, длительные карантины и внезапные локдауны.

Протестующие считают, что ограничения помешали спасению людей при пожаре в западном городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. Китайские власти отрицают, что локдаун связан с высоким числом погибших.

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором во время демонстрации в одном из университетов Нанкина женщина держит в руках белый лист бумаги, а затем ее уводят. На другом ролике, снятом в тот же вечер, десятки студентов молча стоят с бумажными листами. "На листе, конечно, ничего нет, но мы знаем, что это обозначает", - сказала Би-би-си одна из участниц протестов в субботу вечером.

Некоторые уже называют происходящее "революцией белых листов бумаги", "революцией чистых листов" или "революцией A4".

Известно, что в Шанхае было арестовано несколько участников демонстраций. Несколько часов назад был задержан журналист Би-би-си Эд Лоуренс, освещавший акции протеста в Шанхае. Во время задержания он был избит, затем на него надели наручники и продержали несколько часов.

Би-би-си назвала заявила, что крайне обеспокоена нападением на своего журналиста. По словам корпорации, китайские власти не дали заслуживающих доверия объяснений или извинений за его задержание.

На месте протеста в Шанхае установили высокие заграждения. Однако официальный Пекин никак не комментирует сообщения о демонстрациях.

Начало протестов и "нулевой ковид"

В течение выходных в китайских соцсетях появились видео массовых протестов против жестких ковидных ограничений в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. По сообщениям, демонстрации вспыхнули после пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли 10 человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кадры с толпами на улицах Урумчи появились в интернете, но все ролики и сообщения об этом исчезли из китайских соцсетей уже к утру субботы

На кадрах видно, как местные жители, многие из которых в масках, после наступления темноты собираются на улицах города. После этого начинается противостояние с представителями властей, люди скандируют: "Конец ковидному локдауну!". В другом ролике толпа прорывается через барьер, который удерживают сотрудники городских служб в защитном снаряжении.

Официальный Пекин продолжает проводить политику "нулевого ковида". Однако число заражений продолжает расти, местные жители все чаще выражают недовольство в связи с локдаунами.

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В то время как другие страны сделали ставку на вакцинацию и на то, чтобы научиться жить с вирусом, Китай пошел путем полного подавления каждой следующей вспышки и жестких ограничений, когда даже из-за единичных случаев власти отправляют в локдаун целые города.

Политика "нулевого ковида" объясняется низким уровнем вакцинации и усилиям властей по защите пожилых людей. Но она работает не слишком эффективно - в понедельник в Китае было зарегистрировано более 40 тыс. новых случая заражения коронавирусом. Таким образом рекордный показатель заболеваемости за всю пандемию регистрируется уже пятый день подряд.

Число заболевших сейчас больше, чем во время предыдущего пика пандемии в апреле текущего года. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически провел в полной изоляции.