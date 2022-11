В Шотландии футболистам запретят бить по мячу головой накануне и на следующий день после матча

Шотландия также стала первой страной в мире, в которой был принят единый свод рекомендаций относительно случаев сотрясения мозга для всех видов спорта и проведена кампания под лозунгом "If in doubt, sit them out", что можно перевести как "Есть сомнения - лучше пусть пересидит". Речь идет о том, что если у тренера или персонала есть подозрения, что спортсмен получил сотрясение мозга или травму головы, его необходимо вывести из игры или тренировки.