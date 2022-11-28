Крупнейший в мире вулкан Мауна-Лоа начал извергаться на Гавайях

Сэм Кабрал

BBC News

10 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, US Geological Survey

На Гавайских островах впервые за последние 40 лет начал извергаться вулкан Мауна-Лоа - самый крупный действующий вулкан в мире.

Лава пока что не вышла за края кальдеры и не угрожает живущим у подножия горы людям, сообщили представители местной администрации.

Автор фото, KEN HON/USGS Подпись к фото, Лава может излиться вниз по склонам очень быстро

Однако Геологическая служба США предупреждает, что ситуация может измениться очень быстро.

На Большом острове Гавайи и в окружающих водах действует предупреждение о возможности разброса пепла вокруг вулкана, и жителям рекомендовано проявлять бдительность.

Автор фото, kelly/ @MAGAHAWAII Подпись к фото, Мауна-Лоа 28 ноября 2022 г. съемки местных жителей

Последнее извержение началось воскресенье ночью в Мокуавеовео, вершинной кальдере вулкана. Кальдеры - это впадины, которые образуются под вершиной в конце извержения.

Автор фото, Handout Подпись к фото, Извержение Мауна-Лоа в 1984 году

Ранее уже было несколько предупреждений о возможном извержении - после нескольких недавних землетрясений в регионе, в том числе более десяти толчков магнитудой более 2,5 в воскресенье.

"Исходя из прошлого опыта, ранние стадии извержения Мауна-Лоа могут быть очень динамичными, а расположение и движение потоков лавы могут быстро меняться", - говорится в сообщении Геологической службы США.

Также в сообщении отмечается, что если извержение выйдет за стены вершинной кальдеры, потоки лавы могут стекать вниз по склону очень быстро.

"Эти потоки лавы редко представляют угрозу для жизни, но они могут быть крайне разрушительными для инфраструктуры", - говорит британский геофизик по вулканам, доктор Джессика Джонсон, которая работала в Гавайской обсерватории вулканов.

Автор фото, kelly/ @MAGAHAWAII Подпись к фото, Извержения последовало за несколькими подземными толчками

По данным Геологической службы, с 1843 года, когда было задокументировано первое извержение, Мауна-Лоа извергался еще 33 раза. Последние извержение произошло в 1984 году, тогда поток лавы не дошел 8 км до крупнейшего города на острове - Хило.