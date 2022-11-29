Перепись: впервые в Англии и Уэльсе христиан стало меньше половины населения

час назад

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Автор фото, Getty Images

Впервые в истории Соединенного Королевства перепись населения показала, что меньше половины жителей Англии и Уэльса считают себя верующими христианами.

Согласно данным обширной переписи населения, которую каждые десять лет проводит Национальное бюро статистики, христианами себя сегодня называют 46,2% жителей Англии и Уэльса, мусульманами - 6,5%. Людьми нерелигиозными считают себя 37,2% населения.

Перепись, результаты которой опубликовали во вторник, проводилась в прошлом году.

В последний раз перепись Национального бюро статистики проводилась в 2011 году, тогда христианами назвались 59,3% опрошенных, мусульманами - 4,9%, а людьми без вероисповедания - 25%.

В Уэльсе за 10 лет доля нерелигиозных людей выросла почти на 15% - с 32,1% до 46,5%.

Результаты опросов Национального бюро статистики влияют на политику британского правительства, в том числе по расходам на транспорт, образование и здравоохранение. В переписи 2021 года приняли участие около 24 млн домохозяйств.

Вопрос в переписи был сформулирован широко: "Каково ваше вероисповедание?" Профессор Линда Вудхед из Лондонского Кингс колледжа подробнее рассказала Би-би-си о том, как англичане и валлийцы отвечали на вопрос о религии.

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"Кто-то говорил, что атеист. Многие называли себя агностиками, просто говорили "на самом деле я не знаю", а некоторые говорили, что занимаются духовными практиками. Но к какой-то конкретной религии отнести себя не захотели, а тем более к институционализированной религии", - говорит Вудхед.

Больше всего представителей разных религий живет в Лондоне и окрестностях - там около 25% опрошенных относят себя к какой-либо церкви помимо христианской.

Самый гомогенный в религиозном отношении регион - это юго-восток Англии, там верующих нехристиан только 3,2%.

Опрошенных спрашивали и об этнической принадлежности. 81,7% жителей Англии и Уэльса относят себя к белым, то есть к европеоидным этническим группам.

Архиепископ Йоркский, комментируя результаты переписи религий, сказал, что страна оставила позади эпоху, когда многие почти автоматически причисляли себя к христианам.

Второй в иерархии Англиканской церкви епископ Стивен Котрелл заявил: "Не вызывает большого удивления, что сегодня в стране меньше людей считают себя христианами, чем в прошлом. Но для нас это все равно вызов - мы должны не только верить, что Бог построит свое королевство на Земле, но и играть свою роль в распространении вести о Христе".

Глава британской атеистической организации Humanists UK Эндрю Копсон заявил, что цифры должны стать сигналом к пробуждению, который наводит на новые размышления о роли религии в обществе.

Алим Макбул, редактор Би-би-си по вопросам религии

На первый взгляд появление христиан в переписи в меньшинстве кажется важным моментом, но уже несколько лет в местных опросах отражается резкий рост доли людей, которые называют себя нерелигиозными. Часто эта группа оказывается самой многочисленной в опросах - в случае с переписью это не так.

"Каково ваше вероисповедание?" - этот очень простой вопрос, который не отражает мировоззрение всех 37,2 млн человек, отнесших себя к неверующим - от тех, кто вообще не верит в бога, до тех, кто в той или иной форме верит - либо в силу молитвы, либо в загробный мир или же ведет какую-то другую духовную жизнь.

Тенденция отхода общества от веры не проявилась в нехристианских религиях, каждая из которых стала несколько более популярной.

Число людей, назвавших себя мусульманами, в Англии и Уэльсе выросло на 1,2 млн по сравнению с 2021 годом. Основными факторами роста здесь называют этническую принадлежность людей, тенденции к образованию больших семей и миграцию.