Блэкауты и рост цен: как Молдова страдает от российского вторжения в Украину
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В Молдове уже несколько раз происходили масштабные отключения электричества из-за обстрелов инфраструктуры в соседней Украине Россией.
Из-за старой системы созданных еще в советские времена энергосетей Молдова оказалась в уязвимом положении после начала войны.
Страна не только почти полностью зависит от российского газа - почти все линии электропередач идут в Молдову через Украину.
Из-за этого российские удары по инфраструктуре Украины уже приводили к отключению электричества в Молдове и, как предупреждают власти, приведут к ним еще.
Вице-премьер страны Андрей Спыну обвинил Россию в ведении гибридной войны против его страны. "Все просто, - говорит он. - Они не хотят, чтобы Молдова пошла по европейскому пути".
Виноградник Пуркарь расположен на холмах всего в 500 метров от границы с Украиной.
Почти все вино из региона Пуркарь раньше поставляли в Россию. Когда Москва ввела ограничения на импорт вина из Молдовы в 2006 и 2013 годах, он едва не обанкротился.
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"Мы не могли платить зарплаты. Мы не могли платить поставщикам. Мы мгновенно потеряли свой крупнейший рынок", - рассказывает председатель административного совета компании Purcari Василий Тофан.
Вино очень важно для Молдовы в культурном и экономическом смысле, и Тофан считает, что российские запреты были прямым следствием попыток Молдовы выйти из-под влияния РФ.
"Россия всегда находила способы воспользоваться экономическими рычагами, чтобы добиться своих геополитических интересов", - говорит Тофан.
Но в компании отнеслись к этим тяжелым годам как к новой возможности. Сегодня компания Purcari - крупнейший в Молдове экспортер вина, в основном - в страны ЕС, США и Азию.
То, что с ними произошло, сегодня происходит со всей Молдовой, но вместо вина Россия использует энергоресурсы, чтобы убедить правительство отклониться от намеченного пути в Европу. Нынешнее правительство получает финансовую помощь от ЕС и предлагает субсидии бизнесу, но экономическая ситуация все равно очень сложна.
Инфляция в стране достигает 30%, многие молдаване с трудом оплачивают счета.
На огромном центральном рынке Кишинева пожилые женщины в платках выкладывают на прилавки огромные горы свежих фруктов и овощей, а также молдавский деликатес - целые моченые арбузы.
"Зима очень трудная, хотя еще даже не началась. Но мы уже чувствуем, - говорит продавщица Мария. - Как и всем, нам трудно оплачивать счета. Люди экономят на еде, стараются на заводить долгов, чтобы не потерять дом".
Возможно, ситуация ухудшится. Российский "Газпром" угрожает и дальше снижать уже сокращенные оставки энергоносителей.
Проевропейское правительство Молдовы обвиняет Россию в нечестном ведении торговли и пытается избавиться от зависимости от российской энергетики.
Но это легче сказать, чем сделать. Новые линии электропередачи, связанные с энергосетью ЕС, сменят нынешние, но только года через три.
Пока этого не произошло, электричество в Молдову поставляется не только через Украину, но и через отколовшееся от страны Приднестровье.
Самопровозглашенная Приднестровская молдавская республика возникла в результате короткого и кровавого конфликта в 1990-х годах, который она выиграла с помощью российских войск. Около 1500 российских "миротворцев" остаются там по сей день.
ЛЭП идут через огромную Молдавскую ГРЭС на реке Кучурган. Ее здание виднеется с территории виноградников в Пуркаре.
Молдавское правительство и молдавские виноделы пытаются снизить свою зависимость от России, они диверсифицируют рынки и вкладываются в возобновляемые ресурсы.
Однако на улицах столицы бушуют протесты: тысячи протестующих, порой десятки тысяч, выходят на улицы с требованием отставки президента Майи Санду и ее кабинета министров, который они считают ответственным за инфляцию.
Некоторые из протестующих надеются, что решением кризиса с растущими ценами, наличие которого сложно отрицать, могут стать более тесные связи с Россией.