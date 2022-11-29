Блэкауты и рост цен: как Молдова страдает от российского вторжения в Украину

2 часа назад

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Автор фото, Max Lomakin Подпись к фото, Многим молдаванам сейчас сложно из-за роста цен на энергетику и инфляции

В Молдове уже несколько раз происходили масштабные отключения электричества из-за обстрелов инфраструктуры в соседней Украине Россией.

Из-за старой системы созданных еще в советские времена энергосетей Молдова оказалась в уязвимом положении после начала войны.

Страна не только почти полностью зависит от российского газа - почти все линии электропередач идут в Молдову через Украину.

Из-за этого российские удары по инфраструктуре Украины уже приводили к отключению электричества в Молдове и, как предупреждают власти, приведут к ним еще.

Вице-премьер страны Андрей Спыну обвинил Россию в ведении гибридной войны против его страны. "Все просто, - говорит он. - Они не хотят, чтобы Молдова пошла по европейскому пути".

Автор фото, Max Lomakin Подпись к фото, Виноградник Пуркарь неподалеку от границы с Украиной серьезно пострадал, когда Россия запретила импорт молдавских вин

Виноградник Пуркарь расположен на холмах всего в 500 метров от границы с Украиной.

Почти все вино из региона Пуркарь раньше поставляли в Россию. Когда Москва ввела ограничения на импорт вина из Молдовы в 2006 и 2013 годах, он едва не обанкротился.

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"Мы не могли платить зарплаты. Мы не могли платить поставщикам. Мы мгновенно потеряли свой крупнейший рынок", - рассказывает председатель административного совета компании Purcari Василий Тофан.

Вино очень важно для Молдовы в культурном и экономическом смысле, и Тофан считает, что российские запреты были прямым следствием попыток Молдовы выйти из-под влияния РФ.

"Россия всегда находила способы воспользоваться экономическими рычагами, чтобы добиться своих геополитических интересов", - говорит Тофан.

Но в компании отнеслись к этим тяжелым годам как к новой возможности. Сегодня компания Purcari - крупнейший в Молдове экспортер вина, в основном - в страны ЕС, США и Азию.

То, что с ними произошло, сегодня происходит со всей Молдовой, но вместо вина Россия использует энергоресурсы, чтобы убедить правительство отклониться от намеченного пути в Европу. Нынешнее правительство получает финансовую помощь от ЕС и предлагает субсидии бизнесу, но экономическая ситуация все равно очень сложна.

Инфляция в стране достигает 30%, многие молдаване с трудом оплачивают счета.

Автор фото, Max Lomakin Подпись к фото, Жизнь молдован становится труднее из-за роста цен на потребительские товары

На огромном центральном рынке Кишинева пожилые женщины в платках выкладывают на прилавки огромные горы свежих фруктов и овощей, а также молдавский деликатес - целые моченые арбузы.

"Зима очень трудная, хотя еще даже не началась. Но мы уже чувствуем, - говорит продавщица Мария. - Как и всем, нам трудно оплачивать счета. Люди экономят на еде, стараются на заводить долгов, чтобы не потерять дом".

Возможно, ситуация ухудшится. Российский "Газпром" угрожает и дальше снижать уже сокращенные оставки энергоносителей.

Проевропейское правительство Молдовы обвиняет Россию в нечестном ведении торговли и пытается избавиться от зависимости от российской энергетики.

Но это легче сказать, чем сделать. Новые линии электропередачи, связанные с энергосетью ЕС, сменят нынешние, но только года через три.

Пока этого не произошло, электричество в Молдову поставляется не только через Украину, но и через отколовшееся от страны Приднестровье.

Самопровозглашенная Приднестровская молдавская республика возникла в результате короткого и кровавого конфликта в 1990-х годах, который она выиграла с помощью российских войск. Около 1500 российских "миротворцев" остаются там по сей день.

Автор фото, Max Lomakin Подпись к фото, Протестующие на улицах Кишинева

ЛЭП идут через огромную Молдавскую ГРЭС на реке Кучурган. Ее здание виднеется с территории виноградников в Пуркаре.

Молдавское правительство и молдавские виноделы пытаются снизить свою зависимость от России, они диверсифицируют рынки и вкладываются в возобновляемые ресурсы.

Однако на улицах столицы бушуют протесты: тысячи протестующих, порой десятки тысяч, выходят на улицы с требованием отставки президента Майи Санду и ее кабинета министров, который они считают ответственным за инфляцию.