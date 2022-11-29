Саммит НАТО в Бухаресте: "Мы не можем позволить Путину победить"

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс продолжит поддерживать Украину и не намерен отступать

Министры иностранных дел стран НАТО собрались в Бухаресте, чтобы в течение двух дней обсудить дальнейшие формы и объемы помощи Украине в отражении российской агрессии.

Открывая встречу, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предупредил, что НАТО будет готова защищать от вторжения каждый дюйм своей территории.

Он подчеркнул, что альянс не участвует в этом конфликте, однако его члены оказывают Украине беспрецедентную поддержку, чтобы она могла защититься от России.

"Мы не можем позволить Путину победить, иначе это даст зеленый свет другим авторитарным лидерам, покажет им что они могут добиться своих целей с помощью военной силы. Это сделает наш мир еще более опасным для всех нас. Поэтому в наших общих интересах безопасности поддерживать Украину", - заявил Столтенберг.

Он обвинил Россию в наращивании жестокости в этой войне и упомянул о финансовом бремени, которое она наложила на Европу и другие страны мира.

"На самом деле, мы все платим цену за российскую войну в Украине, но мы платим эту цену в деньгах, в то время как Украина платит ее кровью", - сказал генсек НАТО.

Военная помощь

Для победы в войне странам НАТО необходимо срочно увеличить объемы производства вооружений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью изданию Politico он заявил, что невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе, не инвестируя в производство оружия: "Пока мы сражаемся в битвах сегодняшнего дня, мы должны думать, как мы будем сражаться в завтрашних битвах".

По словам Кулебы, не нужно тратить месяцы на переговоры со странами, которые не хотят по политическим причинам делиться с Украиной вооружением, которое помогло бы ей в войне.

"Вместо того, чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, нужно запускать производство, чтобы мы не попадали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть что-то на складах, но которые не хотят этим делиться", - заявил Кулеба.

Он также уточнил, что больше всего Украина нуждается в системах ПВО, танках и производственных линиях.

В ходе саммита, как ожидается, его участники обсудят увеличение военной помощи, включая системы противовоздушной обороны, боеприпасы, топливо, медикаменты и зимнее снаряжение.

Пока неизвестно, будут ли участники встречи обсуждать возможности расширения поставок наступательного вооружения, о чем настойчиво просит украинская сторона.

Трудная зима

На этом же саммите НАТО собирается выразить свою поддержку Украине и объявить о новой помощи из-за энергетического кризиса в стране, вызванного российскими бомбардировками.

Ожидается, что на полях саммита госсекретарь США Энтони Блинкен сделает объявление о значительной финансовой помощи Украине.

Североатлантический альянс по-прежнему твердо намерен поддерживать Украину грядущей зимой, даже несмотря на отсутствие надежд на скорое мирное урегулирование конфликта, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

"В конечном итоге будет найдено дипломатическое решение. Так было в каждом конфликте. Но мы еще не пришли к этому", - заявила она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Согласно прогнозам, температура в Украине этой зимой может опуститься до -20 градусов

Несмотря на сообщения о том, что западные союзники все более настороженно относятся к продолжающимся дорогостоящим поставкам оружия и обеспокоены скоростью, с которой Украина расходует боеприпасы, Жоли заявила о мощной поддержке Украины со стороны НАТО.

Она отметила обещание Канады предоставить Украине дополнительную военную помощь в объеме 500 млн канадских долларов (370 млн долларов США). Также, по ее словам, атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины лишь усилили поддержку со стороны западных союзников.

"Мы должны гарантировать, что украинцы смогут выстоять этой трудной зимой", - сказала она, добавив, что министры энергетики стран НАТО ищут пути решения надвигающегося энергетического кризиса.

Саммит в Бухаресте знаменателен тем, что именно в румынской столице 14 лет назад, в 2008 году, было принято решение о возможном будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО.