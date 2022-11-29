Илон Маск поссорился с Apple. Чем это грозит "Твиттеру"?

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Маску может дорого обойтись конфликт с Apple

Новый владелец компании Twitter Илон Маск конфликтует с технологическим гигантом Apple. По словам Маска, концерн приостановил большую часть своей рекламы в "Твиттере" и угрожает удалить приложение из своего онлайн-магазина App Store.

Если до этого дойдет, пользователи айфонов и айпадов не смогут скачивать на свои устройства приложение соцсети "Твиттер", что мощнейшим образом ударит по ее распространению.

Плюс к этому Apple, как отмечает Washington Post, еще и главный рекламодатель в "Твиттере", потративший в первом квартале 2022 года 48 млн долларов на объявления в сети. Потеря подобных доходов в нынешние времена обойдется компании очень дорого.

Apple присоединилась с другим большим компаниям, приостановившим свою рекламу в "Твиттере" в последние недели. У многих вызывает беспокойство политика "абсолютной свободы слова" Маска, из-за которой в соцсеть уже вернулись пользователи с радикальными взглядами.

Тем временем сам Маск, как считают аналитики, находится на верном пути к тому, чтобы стать самым популярным пользователем и главным "инфлюэнсером" в "Твиттере". В январе, по их прогнозам, этот незаурядный предприниматель может побить рекорд Барака Обамы и выйти на первое место по числу подписчиков.

Но чтобы "Твиттер" до этого дожил, Маску нужно разобраться с весьма серьезными вызовами, нависшими над его новой компанией.

"Миллиардер Маск знаменит тем, что не любит, когда ему указывают, что делать. Но когда речь идет о "Твиттере", у Apple на руках все козыри", - отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам новых технологий Джеймс Клейтон.

Что Маск написал об Apple

В понедельник выпаду против Apple Маск посвятил серию твитов. Он раскритиковал финансовые принципы работы компании, при которых App Store может брать себе до 30% средств от продаж приложений, и обвинил ее в цензуре.

"Только Apple решает, кому можно быть в App Store. Если Apple захочет, она может сделать так, что пользователи айфонов во всем мире не смогут скачивать себе "Твиттер", и это станет огромным ударом для соцсети", - объясняет Клейтон.

"В добавок к этому Apple может еще и брать 15%-30% от стоимости всех покупок, сделанных через приложение", - добавляет корреспондент.

Маск - не единственный, кто критикует наличие таких возможностей у Apple. Компания Meta уже давно выражает недовольство тем, насколько сильно ее приложения "Инстаграм" и "Фейсбук" зависят от воли Apple.

Маск написал, что не знает, почему именно "Твиттер" могут запретить в App Store.

А по поводу рекламы он запостил следующее: "Apple почти перестала размешать рекламу в "Твиттере". Они что, ненавидят свободу слова в Америке?"

Сама компания Apple пока не комментировала заявления Маска.

"Абсолютная свобода слова" и рекламодатели

Apple пополнила череду крупных компаний, решившихся на приостановку рекламы в "Твиттере" вскоре после того, как Маск купил глобальную соцсеть и взялся за ее реформирование.

В числе бизнесов, чья реклама за последние недели перестала появляться в "Твиттере", - гиганты-автопроизводители General Motors, Volkswagen и Audi, фармацевтическая компания Pfizer, крупные пищевые компании и сети ресторанов.

Реклама - это основной источник дохода компании Twitter, являющейся сейчас убыточной. Купивший ее за гигантскую сумму в 44 млрд долларов Маск заявлял, что хочет достичь двух целей: сделать соцсеть прибыльной и добиться соблюдения в ней свободы слова.

Маск называет себя "абсолютистом" в вопросе свободы слова и считает, что многие пользователи, которых при прежнем руководстве заблокировали за проявление ненависти и другие нарушения старых правил, должны вернуться в соцсеть.

В частности, он уже отменил такой запрет для бывшего президента США Дональда Трампа.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Apple вместе с некоторыми другими крупными компаниями пока не размещают рекламу в "Твиттере"

Дополнительным скандалом обернулась попытка Маска монетизировать процесс присуждения "Твиттер"-аккаунтам известных лиц и компаний "официальной" синей галочки, превратив верифицированные аккаунты в сервис по подписке.

Когда вступило в силу правило о том, что галочку теперь можно просто купить за восемь долларов в месяц, сеть моментально накрыла волна фейков и пранков от имени якобы официальных страниц, и Маску пришлось отказаться от нововведения, чтобы совсем не лишиться рекламодателей.

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По словам Маска, за последние недели доходы от рекламы у Twitter резко упали, и сам предприниматель винит в этом активистов, призывающих рекламодателей отказываться от размещения объявлений в сети.

По данным аналитического сайта Media Matters, на прошлой неделе ушла примерно половина основных рекламодателей.

Крупнейшее медиа-агентство Omnicom рекомендовало Apple приостановить свою рекламу в "Твиттере" из соображений "безопасности для бренда", передает американский сайт о новых технологиях The Verge.

В начале ноября свой аккаунт в "Твиттере" удалил глава App Store Фил Шиллер, что дало повод для спекуляций о том, что отношения между Apple и Маском накалились, отмечает газета Guardian.

В прошлом году Apple временно убрала из App Store приложение соцсети Parler, которая, по словам техгиганта, отказывалась удалять посты с ненавистническими высказываниями. Когда Parler изменила свои правила, приложение вернулось в онлайн-магазин.

"Главный инфлюэнсер"

С тех пор, как Илон Маск купил "Твиттер", его собственная популярность в соцсети выросла с астрономической скоростью, отмечают эксперты по статистике из организации Social Blade.

За этот месяц у Маска появилось 8,6 млн новых подписчиков, а общая цифра теперь составляет 120 млн.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По подсчетам, Илон Маск в рабочее время твитит примерно каждые 15 минут

Как предсказывают аналитики, это означает, что 17 января 2023 Маск станет самым главным инфлюэнсером в "Твиттере", обойдя Барака Обаму, у которого сейчас 130 млн фолловеров.

При этом сам Маск подписан всего на 129 человек. Для сравнения, основатель "Твиттера" Джек Дорси, когда руководил компанией, был подписан на 3 500 человек, а Барак Обама "фолловит" 570 000 твиттерян.

Эксперты отмечают, что за месяц руководства "Твиттером" Маск стал намного чаще, чем раньше, писать посты. По их подсчетам, в рабочее время он теперь твитит примерно каждые 15 минут.

Поведение Маска в "Твиттере" напоминает другого скандального и могущественного человека - бывшего президента США Дональда Трампа, считает соцсетевой аналитик Мэт Наварра.

С одной стороны, его посты вызывают много реакции, что идет на руку "Твиттеру", но с другой, конечный эффект негативный, потому что люди публикуют контент, требующий модерации, токсичный контент, добавляет Наварра.

При этом не все фолловеры Маска могут быть реальными людьми. В мае этого года вышел доклад аналитической компании SparkToro, которая пришла к выводу, что более 70% его подписчиков на тот момент могли быть ненастоящими.