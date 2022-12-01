Рейтинг самых дорогих городов мира 2022 года возглавил Нью-Йорк; Москва и Санкт-Петербург резко подорожали из-за войны и санкций
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Аналитический отдел британского журнала Economist обнародовал свой очередной рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни: по итогам 2022 года его возглавили Нью-Йорк и Сингапур. При этом городами, жизнь в которых подорожала больше всего, названы Москва и Санкт-Петербург - они взлетели в рейтинге на несколько десятков позиций.
Составивший рейтинг Economist Intelligence Unit отмечает что цены в 172 крупных городах мира за последний год взлетели на 8,1%. Это самая большая цифра за последние 20 лет, в течение которых журнал собирает данные о стоимости жизни в мире.
Причиной такого скачка эксперты считают российскую агрессию против Украины и политику "нулевого ковида" в Китае, в рамках которой Пекин постоянно вводит локдауны. Эти факторы "вызвали проблемы с цепочками поставок и вкупе с растущими курсами валют привели к кризису стоимости жизни во всем мире", заявила руководитель исследования Упасана Дутт.
Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира впервые - это произошло из-за высокой инфляции в США и высокого курса доллара. В прошлом году на первом месте был Тель-Авив, а сейчас он занял третью позицию.
Самые дорогие города мира в 2022 году:
- 1. Нью-Йорк
- 2. Сингапур
- 3. Тель-Авив
- 4. Гонконг
- 5. Лос-Анджелес
- 6. Цюрих
- 7. Женева
- 8. Сан-Франциско
- 9. Париж
- 10. Сидней
- 10. Копенгаген
Данные доклада Economist Intelligence Unit (подразделение журнала Economist)
Российские мегаполисы Москва и Санкт-Петербург совершили самый резкий скачок вверх из всех рассматривавшихся городов, переместившись сразу на 88 и 70 позиций соответственно (при этом в общем рейтинге 2022 года столица России занимает 37-е место, а Санкт-Петербург - 73-е).
Как отмечают авторы доклада, контроль над движением капитала, ограничение импорта и перевод европейских платежей за газ в рубли помогли укрепить российскую валюту. Тем временем, в самой России цены росли из-за санкций, наложенных на страну из-за полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. По данным авторов исследования, инфляция в Москве составляет 17% по сравнению с предыдущим годом, а в Санкт-Петербурге - 19,4%.
Самыми дешевыми городами мира остаются ливийский Триполи и столица Сирии Дамаск. В числе городов с самой низкой собственностью жизни - также самый большой город Казахстана Алматы и столица Узбекистана Ташкент.
...И самые дешевые:
- 161. Коломбо
- 161. Бангалор
- 161. Алжир
- 164. Ченнаи
- 165. Ахмедабад
- 166. Алматы
- 167. Карачи
- 168. Ташкент
- 169. Тунис
- 170. Тегеран
- 171. Триполи
- 172. Дамаск
Данные доклада Economist Intelligence Unit (подразделение журнала Economist)
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