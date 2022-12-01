Рейтинг самых дорогих городов мира 2022 года возглавил Нью-Йорк; Москва и Санкт-Петербург резко подорожали из-за войны и санкций

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Москва, деловой центр

Автор фото, Reuters

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Цены на жизнь в Москве и Санкт-Петербурге выросли быстрее других городов

Аналитический отдел британского журнала Economist обнародовал свой очередной рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни: по итогам 2022 года его возглавили Нью-Йорк и Сингапур. При этом городами, жизнь в которых подорожала больше всего, названы Москва и Санкт-Петербург - они взлетели в рейтинге на несколько десятков позиций.

Составивший рейтинг Economist Intelligence Unit отмечает что цены в 172 крупных городах мира за последний год взлетели на 8,1%. Это самая большая цифра за последние 20 лет, в течение которых журнал собирает данные о стоимости жизни в мире.

Причиной такого скачка эксперты считают российскую агрессию против Украины и политику "нулевого ковида" в Китае, в рамках которой Пекин постоянно вводит локдауны. Эти факторы "вызвали проблемы с цепочками поставок и вкупе с растущими курсами валют привели к кризису стоимости жизни во всем мире", заявила руководитель исследования Упасана Дутт.

Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира впервые - это произошло из-за высокой инфляции в США и высокого курса доллара. В прошлом году на первом месте был Тель-Авив, а сейчас он занял третью позицию.

Самые дорогие города мира в 2022 году:

  • 1. Нью-Йорк
  • 2. Сингапур
  • 3. Тель-Авив
  • 4. Гонконг
  • 5. Лос-Анджелес
  • 6. Цюрих
  • 7. Женева
  • 8. Сан-Франциско
  • 9. Париж
  • 10. Сидней
  • 10. Копенгаген

Данные доклада Economist Intelligence Unit (подразделение журнала Economist)

Российские мегаполисы Москва и Санкт-Петербург совершили самый резкий скачок вверх из всех рассматривавшихся городов, переместившись сразу на 88 и 70 позиций соответственно (при этом в общем рейтинге 2022 года столица России занимает 37-е место, а Санкт-Петербург - 73-е).

Как отмечают авторы доклада, контроль над движением капитала, ограничение импорта и перевод европейских платежей за газ в рубли помогли укрепить российскую валюту. Тем временем, в самой России цены росли из-за санкций, наложенных на страну из-за полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. По данным авторов исследования, инфляция в Москве составляет 17% по сравнению с предыдущим годом, а в Санкт-Петербурге - 19,4%.

Самыми дешевыми городами мира остаются ливийский Триполи и столица Сирии Дамаск. В числе городов с самой низкой собственностью жизни - также самый большой город Казахстана Алматы и столица Узбекистана Ташкент.

...И самые дешевые:

  • 161. Коломбо
  • 161. Бангалор
  • 161. Алжир
  • 164. Ченнаи
  • 165. Ахмедабад
  • 166. Алматы
  • 167. Карачи
  • 168. Ташкент
  • 169. Тунис
  • 170. Тегеран
  • 171. Триполи
  • 172. Дамаск

Данные доклада Economist Intelligence Unit (подразделение журнала Economist)

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