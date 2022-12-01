Видео убийств, совершенных наемниками "ЧВК Вагнера", набрали более миллиарда просмотров в TikTok

Александра Фуше

BBC News

час назад

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Автор фото, Reuters

Китайская соцсеть TikTok разместила десятки видеороликов, прославляющих российскую группу наемников, известную как "ЧВК Вагнера". По последним данным, эти ролики просмотрены более миллиарда раз.

"ЧВК Вагнера" отправила в Украину множество наемников.

Базирующаяся в США служба NewsGuard, специализирующаяся на расследовании дезинформации в интернете, утверждает, что на некоторых видео показана расправа над бывшим российским наемником.

TikTok пообещал принять меры против любого контента, нарушающего правила соцсети.

По заявлению NewsGuard, она обнаружила 160 видео на платформе коротких видеороликов, которые "указывают на, демонстрируют или прославляют акты насилия" со стороны группы наемников, основанной Евгением Пригожиным, близким соратником президента Владимира Путина.

14 этих видеороликов полностью или частично содержат кадры убийства бывшего российского наемника Евгения Нужина, которые были загружены в прошлом месяце и в течение нескольких дней получили широкое распространение, говорится в сообщении.

По словам аналитиков, одно видео с убийством было просмотрено не менее 900 тысяч раз, прежде чем было удалено. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.

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Нужин отбывал в России тюремный срок за убийство. Он рассказал украинским журналистам, что его завербовали "вагнеровцы", а затем взяли в плен украинские военные. Он утверждал, что перешел на другую сторону добровольно, и осудил группу наемников.

Считается, что его передали в Россию в рамках обмена пленными. Спустя несколько дней на связанном с "ЧВК Вагнера" телеграм-канале появилось чудовищное видео, где бывшего наемника забивают насмерть кувалдой.

Служба NewsGuard обнаружила, что алгоритм TikTok выводит пользователей на просмотр жестокого контента "группы Вагнера".

Когда аналитик искал контент по ключевому слову "Вагнер", панель поиска TikTok предлагала на выбор "казнь Вагнера" и "кувалда Вагнера". Тот же поисковый алгоритм на русском языке привел к словосочетаниям "ЧВК Вагнера", "кувалда Вагнера" и "оркестр Вагнера" (бойцы пригожинской ЧВК называют себя "музыкантами").

NewsGuard также обнаружила, что в TikTok можно найти кадры еще одного убийства, совершенного "ЧВК Вагнера" - военного, дезертировавшего из сирийской армии в 2017 году. Этот видеоролик набрал миллионы просмотров.

Аналитики говорят, что обнаружили на платформе и другие видеоклипы, пропагандирующие насилие, в том числе призывы убивать украинцев, которых в роликах называют "нацистами".

"На нашей платформе нет места разжигающему ненависть или жестокому контенту", - прокомментировал исследование службы NewsGuard представитель TikTok. К четвергу многие видео, обнаруженные NewsGuard, оказались недоступны в этой соцсети.

"В правилах нашего сообщества четко указано, что мы не разрешаем использовать нашу платформу для угроз или подстрекательства к насилию, а также для нападок или оскорблений по национальному или иному признаку. Мы примем меры в отношении контента, который нарушает эти правила", - говорится в заявлении представителя соцсети.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как работает частная военная компания "Вагнер". Интервью с наемником

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