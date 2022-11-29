Мария Колесникова доставлена в больницу, ей сделали операцию, говорит белорусская оппозиция

26 минут назад

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Автор фото, Reuters

Одна из лидеров оппозиции Беларуси Мария Колесникова, которая уже более двух лет находится в тюрьме по политическим обвинениям, доставлена в больницу, ей сделана хирургическая операция, подтвердила ее сестра.

О состоянии Колесниковой во вторник вечером сообщил телеграм-канал штаба Виктора Бабарико - оппозиционного политика, который также остается за решеткой и которого Колесникова поддерживала во время президентской кампании в Беларуси в 2020 году. "Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении. Эту информацию подтвердили адвокату в больнице", - было сказано в сообщении штаба Бабарико.

Позже сестра Колесниковой Татьяна Хомич уточнила в своем "Фейсбуке", что оппозицонерка "была доставлена в больницу с хирургической патологией и ей была сделана операция 28 ноября". "Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение", - написала Хомич.

О том, по какой причине Колесниковой была сделана операция и какое у нее было диагностировано заболевание, не сообщается.

До этого штаб Бабарико сообщил, что 29 ноября адвоката "в третий раз подряд не допустили к Марии в колонии", объяснив это тем, что она не подала соответствующего заявления.

В этом сообщении также было сказано, что Колесникову отправили в штрафной изолятор. "Правда, не было информации о том, с какого числа и насколько ее туда поместили. В администрации колонии про госпитализацию ничего не сказали", - утверждает штаб Бабарико.

Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко писал в белорусскую прокуратуру и департамент исполнения наказаний, что опасается за состояние ее здоровья, добавляли в штабе Бабарико. "Никакой реакции на жалобы и обращения от правоохранительных органов не последовало", - заявляли они.

Политический приговор

Колесникова - одна из самых известных представителей белорусской оппозиции.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Колесникова во время демонстраций в 2020 году

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В сентябре 2021 года Колесникову и ее коллегу Максима Знака за закрытыми дверями приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными по трем статьям уголовного кодекса Беларуси: призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности, создание экстремистской группировки и заговор с целью захвата власти.

После суда штаб Бабарико заявил, что этот процесс - не просто над людьми, но над принципами, которые эти люди олицетворяют. "Макс - веру в торжество права и законности. Маша - веру в добро и справедливость. И приговор [...] - не только людям, но и этим базовым ценностям", - написали члены штаба.

Колесникова была последним ярким лидером оппозиции, которая оставалась в Беларуси в момент, когда остальные оппозиционеры либо находились за решеткой, либо покинули страну после президентской кампании 2020 года и последовавших за ней массовых протестов.

7 сентября 2020 года она перестала выходить на связь с друзьями. Позднее выяснилось, что по поручению властей Колесникову отвезли на границу Беларуси и Украины, но оппозиционерка отказалась уезжать из страны и порвала свой паспорт.

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