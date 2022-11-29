"Между смертью и тюрьмой". Пацифиста, сбежавшего от отправки в Украину и угроз командира, возвращают в часть

2 часа назад

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Автор фото, Nikifor Ivanov Подпись к фото, Адвокат Никифор Иванов и Кирилл Березин в воинской части на Васильевском острове

Кириллу Березину, который отказался брать в руки оружие и сбежал из палаточного лагеря под Белгородом на такси, грозит отправка на фронт. Солдат жаловался на угрозы физической расправы в части и требовал направить его на альтернативную гражданскую службу (АГС). Но во вторник суд в Петербурге отказался признать незаконной его мобилизацию. Теперь его возвращают в ту же часть, где, по его словам, начальник штаба угрожал ему убийством.

Вечером 29 ноября в воинскую часть на Васильевском острове за петербуржцем Кириллом Березиным приехали сотрудники военной комендатуры. "Меня, скорее всего, заберут обратно в Каменку, отправят в Белгород и там убьют. А списать это на потери будет не сложно. Поэтому перспективы совсем не радужные, - рассказал Би-би-си Березин. - Я ничего не сделал плохого, чтобы оказаться между смертью и тюрьмой. Не знаю, что мне делать сейчас". Через час его увезли в Каменку.

Березин в этот день проиграл апелляцию в горсуде Петербурга, где он добивался признания незаконной его мобилизации и отстаивал свое право на АГС. Суд ему отказал, мобилизация признана законной. Его адвокат Никифор Иванов получил аналогичный ответ из военно-следственного отдела Следственного комитета по Петербургскому гарнизону.

Как рассказывала Би-би-си, 27-летнего сироту Кирилла Березина в сентябре отправили в 138-ю мотострелковую бригаду в Каменку под Выборгом, а оттуда в палаточный лагерь на границу с Украиной под Белгородом. Однако отправляться на фронт и брать в руки оружие, чтобы убивать людей, солдат отказался и требовал направить его на АГС.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как мобилизованный петербуржец пытается перевестись на альтернативную службу

25 октября Березин сбежал из части, приехал на такси из Белгородской области в Петербург и явился с повинной в Следственный комитет (СКР). Он заявил, что начальник штаба войсковой части 02511 Анатолий Смердов угрожал ему убийством, а также обещал, по словам мобилизованного, "дать прикладом по голове и запихнуть в КАМАЗ", чтобы в бессознательном состоянии отправить его в зону боевых действий в Украину.

Отказ военнослужащих от участия в боевых действиях стал считаться в России преступлением с 24 сентября. Теперь за это можно отправиться в колонию на два-три года. Таких приговоров суды еще не выносили, но первые уголовные дела против мобилизованных отказников уже возбуждены.

Как проходил суд

Березин и его адвокат Никифор Иванов настаивали в суде, что процедура мобилизации молодого человека была незаконной. Ему не передали повестку в руки, в ней не была указана цель явки в военкомат, его мобилизовали без медкомиссии, а заявление о замене военной службы на АГС - проигнорировали. Но суды двух инстанций все эти доводы отклонили.

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29 ноября на заседании в горсуде Петербурга Березин объяснял, что не отказывается при необходимости проходить службу в госпитале или на иной гражданской должности без оружия в руках. Судья интересовалась, чем он может доказать свои антивоенные убеждения. Адвокат Никифор Иванов настаивал, что убеждения относятся к внутреннему миру человека, а право на АГС гарантировано Конституцией.

Но суд доводы пацифиста и его защиты отклонил. Мобилизация признана законной, решение суда вступило в силу. Сразу после суда Березину стали звонить из воинской части на Васильевском острове, куда его временно прикомандировал следователь, с требованием срочно туда явиться. Срок проверки, которую СКР возбудил после явки туда Березина в октябре, истек 26 ноября.

Уведомления о результатах проверки солдат и его защитник из ведомства не получили, поэтому адвокат Иванов из суда отправился в военно-следственный отдел СКР. Ответ, который ему выдали, был готов еще 24 ноября, рассказал Би-би-си Иванов. Следствие не обнаружило нарушений закона при мобилизации Березина.

Материалы для проверки возможных противоправных действий полковника Смердова по заявлению Березина военные следователи направили коллегам в отдел СКР по Воронежскому гарнизону. Результаты этой проверки защите пока неизвестны.

Обратно в Каменку

Березин и раньше говорил Би-би-си, что по своим убеждениям не может никого убивать, и в случае отправки на фронт его "просто убьют". А находиться под командованием Смердова для него тем более опасно, утверждал он.

Сразу после суда Березину стало плохо, и его подруга Марина Цыганова повезла его в больницу. Цыганова много лет помогает сироте Березину, она первой публично заявила об угрозах командира в его адрес, к ней домой он приехал на такси, сбежав из части. Но следователи в ходе проверки ее даже не опросили, рассказал Би-би-си адвокат Иванов.

После больницы Березин отправился в воинскую часть на Васильевском острове. Когда он туда добрался, ему сообщили, что за ним приедут из военной комендатуры и увезут в Каменку - в ту же часть, куда он попал в сентябре. Узнав об этом, к Березину срочно выехал его адвокат. Оснований оставлять его в части на Васильевском острове после решения суда и окончания проверки - нет, признает защитник.