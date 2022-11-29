Плюшевый мишка в стиле садо-мазо. Ким Кардашьян шокирована рекламой Balenciaga с детьми и фетиш-аксессуарами

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После появления фотографий с мишками Balenciaga подверглась резкой критике. (Фотография из архива, не имеющая отношения к скандальной рекламе)

Рекламная кампания модного дома Balenciaga, в которой использовались дети, плюшевые медведи и фетиш-аксессуары, стала причиной скандала с участием нескольких знаменитостей, в том числе Ким Кардашьян, Николь Кидман и Изабель Юппер.

Бренд подвергся резкой критике после появления фотографий, сделанный для рекламы новой линейки аксессуаров Objects. В самой линейке - обычные предметы для дома вроде бокалов, полотенец и стаканчиков для кофе, а также сумки, сделанные в виде плюшевых мишек. Для рекламы этих сумок использовали детей, а мишки в их руках были одеты в стиле садо-мазо.

После этого внимательные зрители разглядели, что в запущенной ранее кампании в коллаборации с Adidas сумка Balenciaga лежит на кипе разбросанных бумаг. Если увеличить эти бумаги, видно, что это - постановление Верховного суда США от 2008 года, в котором реклама детской порнографии признается федеральным преступлением, и на такие действия не распространяется свобода слова.

Выяснилось также, что на одном из фото рекламы Balenciaga, сделанных ранее, актриса Изабель Юппер сидит перед столом, на котором лежит, в том числе, книга работ художника, который изображал обнаженных детей.

Все это вызвало настоящую волну возмущения по всему миру. Фэшн-бренд обвинили в жестоком обращении с детьми и даже оправдании детской порнографии и педофилии.

Объясняться пришлось всем - и авторам кампании, и фотографам, и известной поклоннице и амбассадору бренда Ким Кардашьян. Сами фото отовсюду удалили.

Дети и мишки

Некоторые считают Balenciaga одним из самых актуальных брендов в мире, а его предметы роскоши пользуются популярностью у знаменитостей и влиятельных лиц, хотя некоторым они кажутся несколько эксцентричными, а цены - завышенными.

Автор снимков для линейки Objects - известный фотограф Габриэле Галимберти.

На фото были изображены маленькие дети в окружении предметов из коллекции с сумками в виде плюшевых мишек в руках. На мишках при этом были одеты предметы, характерные для фетиш-культуры: кожаные ремни, майки в сеточку, стринги и прочее.

Некоторые критики в соцсетях отмечали "очевидные и неподобающие" визуальные реминисценции по отношению к детям.

Balenciaga начала публиковать снимки в своих соцсетях 16 ноября.

Автор фото, Balenciaga.com Подпись к фото, Вещи из коллекции Objects - миска и шлейка для собаки

Они начали активно распространяться в соцсетях, особенно в США, при этом многие пользователи были возмущены чрезмерной сексуализацией детей.

Одна из Youtube-блогеров Джун Николь Лапин разместила саркастический твит, который стал очень популярным: "Бренд Balenciaga только что устроил эээ... интересную... фотосессию для своих новых продуктов, которая включала намеренно плохо спрятанный судебный документ о "виртуальном" детском порно. Хорошенькое дело".

После этого об этом написали некоторые американские СМИ правого толка, при этом они обвинили модный дом в "поощрении детской порнографии".

Извинения

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В понедельник вечером Balenciaga извинилась перед 14 млн своих подписчиков в "Инстаграме", заявив, что плюшевые сумки-мишки не должны были появится на фото вместе с детьми. "Это был неверный выбор компании Balenciaga, совмещенный с нашим провалом в части оценки и утверждения снимков. Ответственность за это лежит только на компании. Мы хотим извлечь урок из своих ошибок"

Компания заявила, что пересматривает структуру организации и принципы одобрения материалов, чтобы подобного больше не произошло. Balenciaga также заявила, что документы о детской порнографии, обнаруженные в рекламной кампании для коллаборации с Adidas, попали в кадр в результате небрежности фирмы, которая предоставляла реквизит.

Фотограф Габриэле Галимберти, снявший рекламную кампанию Objects с плюшевыми сумками-медведями, также выступил с заявлением. Он сказал, что не мог выбирать ни продукты, ни модели, ни их комбинацию: "Меня как фотографа просили только и исключительно осветить данную сцену и сделать снимки в соответствии с моим фирменным стилем. Как обычно в коммерческой съемке, направление кампании и выбор отображаемых объектов находятся вне контроля фотографа".

Галимберти также ответил на критику в свой адрес утверждением, что подобные обвинения отвлекают от преследования настоящих преступников-педофилов, распространяющих действительно ужасный и откровенный контент.

Кардашьян и Кидман

Под давлением критики в воскресенье заявление была вынуждена сделать и Ким Кардашьян. Звезда реалити-шоу является амбассадором Balenciaga, и регулярно с этим брендом работает, но до этого скандал не комментировала. Позже она объяснила, что молчала, поскольку хотела сначала поговорить с компанией и понять, как такое могло произойти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ким Кардашьян, как известно, является поклонницей Balenciaga

В своих аккаунтах в "Инстаграме" и "Твиттере" она сказала, что "шокирована этими вызывающими тревогу изображениями" и что "любым попыткам нормализовать жестокое обращение с детьми любого рода не должно быть места в нашем обществе - и точка".

Кардашьян похвалила Balenciaga за то, что та удалила снимки и принесла извинения, но при этом отметила, что теперь пересматривает отношения с компанией. При этом, по ее словам, бренд понимает серьезность проблемы и предпринимает шаги, чтобы этого "никогда больше не повторилось".

На фоне скандала досталось и Николь Кидман, которая вместе с актрисами Беллой Хадид и Изабель Юппер также участвовала в рекламной кампании Balenciaga "Весна-2023", которая как раз и включала снимок с постановлением суда о детской порнографии.

Поклонники Кидман критикуют ее за молчание по поводу скандальных фото, призывают ее сделать заявление и осудить бренд. Но актриса пока остается в стороне.