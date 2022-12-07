Апелляционный суд оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному по обвинению в госизмене

46 минут назад

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Автор фото, Moscow City Court Press Office

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Ивану Сафронову, которому в сентябре назначили 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказал в удовлетворении жалобы защиты на приговор экс-журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову.

На заседание пришло несколько десятков журналистов. Их всех, а также родственников и друзей Сафронова пустили в зал на оглашение решения суда. У них была возможность немного пообщаться с Сафроновым, пока судьи удалились в совещательную комнату.

По их словам, Иван Сафронов повторил, что никого не сдал и не предал. Журналист рассказал, что начал писать книгу из 3 томов.

Дело Сафронова

Сафронова арестовали по обвинению в госизмене в июле 2020 года - вскоре после того, как он перешел на работу в Роскосмос на должность советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

До этого Сафронов почти десять лет работал в "Коммерсанте", а затем - в "Ведомостях". Он входил в кремлевский пул журналистов, писал о российском оборонно-промышленном комплексе, космической промышленности, экспорте российского оружия и военно-техническом сотрудничестве с другими странами.

ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам, но о том, что именно вменяют журналисту, долгое время известно не было. На стадии следствия материалы дела не показывали даже защите Сафронова, ссылаясь на государственную тайну.

В августе издание "Проект" (в России объявлено "нежелательной организацией") опубликовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Согласно документу, журналисту вменялась передача файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ гражданину Чехии Мартину Ларишу и немецкому политологу Демури Воронину. По данным ФСБ, Лариш и Воронин являются сотрудниками иностранной разведки.

Лариш в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке, а Воронин, который также был арестован в России по делу о госизмене, признался в суде, что оговорил Сафронова. По данным "Проекта", Воронину предложили пойти на сделку со следствием, и он выдумал куратора с позывным Wichser (нем. "дрочер").

Из обвинительного заключения также следует, что ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные, следователи не нашли, а информацию, которую ФСБ квалифицирует как государственную тайну, можно найти в открытом доступе в СМИ.

Сафронов вину не признал и на сделку со следствием не пошел. Он убежден, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

И ФСБ, и Кремль отрицали, что дело против Сафронова связано с журналистикой. Однако, как выяснила Би-би-си, слежку за Сафроновым в рамках дела о госизмене начали после скандала из-за его эксклюзивной публикации в 2019 году.

Также в распоряжении Би-би-си оказались два письма египетских чиновников в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которые были отправлены весной 2019 года после публикации в "Коммерсанте" текста Сафронова и его коллеги Александры Джорджевич о поставках самолетов Су-35 Египту.

Эти письма есть и среди материалов дела о госизмене в отношении Сафронова, рассказал Би-би-си один из его адвокатов. Как следует из опубликованного в "Проекте" обвинительного заключения, следователи ФСБ говорили с несколькими свидетелями по делу именно о тексте Сафронова про поставки нового истребителя Су-35 египетским ВВС.