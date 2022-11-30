Бывший китайский лидер Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет

час назад

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Бывший лидер КНР Цзян Цзэминь, пришедший к власти после кровавого разгона протестов на площади Тяньаньмэнь, скончался в возрасте 96 лет, сообщают государственные СМИ.

Информационное агентство Синьхуа сообщило, что он умер сразу после полудня в среду.

Цзян Цзэминь занимал пост генсека китайской компартии с 1989-го по 2002-й, и председателя КНР с 1993-го по 2003-й год. У руля самой густонаселенной страны мира он оказался после жестокого подавления выступлений на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года.

На тот момент Китай был по существу страной-изгоем. К моменту передачи власти преемнику Цзян Цзэминя Ху Цзиньтао КНР вышла в мировые лидеры по темпам экономического роста.

Расправившись с движением за демократию, китайское политбюро избавилось и от сторонников либерализации в собственных рядах.

Дэн Сяопин, которому на тот момент фактически принадлежала высшая власть в стране, нуждался в ставленнике, лояльном и одновременно не связанном напрямую с кровавыми событиями.

Выбор пал на Цзян Цзэминя, руководившего парторганизацией в Шанхае и сумевшего удержать контроль над городом без насилия.

Две фракции

По мнению многих китаеведов, внутренняя политика Поднебесной во многом определяется негласным соперничеством "пекинской" и "шанхайской" группировок.

В Шанхае начались революционная деятельность Мао Цзедуна и "культурная революция". После разгрома "банды четырех", состоявшей из шанхайских выходцев, второй город КНР оказался политически отодвинут на второй план. Возвышение Цзян Цзэминя рассматривалось как частичный реванш.

В политике смолоду

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Будущий глава КНР родился 17 августа 1926 года в Янчжоу в семье потомственных интеллигентов. Его дед был специалистом по традиционной китайской медицине, увлекался живописью и каллиграфией. Отец писал стихи, в годы антияпонской войны погиб в возрасте 28 лет.

Цзян Цзэминь, будучи студентом, в 1946 году вступил в подпольную компартию. Окончил Шанхайский университет транспорта и связи по специальности "инженер-электрик". За 30 лет дорос от рядового инженера до министра электронной промышленности.

В 1955 году году четыре месяца стажировался на московском автозаводе "ЗИС", неплохо выучил русский язык и песни того времени. Во время визита в Москву в 1998 году попросил организовать ему встречу с давними знакомыми.

В годы "культурной революции", по имеющимся данным, подвергался "трудовому перевоспитанию", но без высылки в деревню, а путем понижения в должности.

В 1985 году был назначен мэром Шанхая, спустя два года - первым секретарем горкома партии.

Консервативный реформатор

Дэн Сяопин скончался в 1997 году. К тому времени Цзян Цзэминь успел в полной мере утвердиться в своей роли.

Он не имел репутации реформатора, но проводил постепенные экономические преобразования при сохранении социальной стабильности и руководящей роли компартии.

Продолжалось подавление всякого инакомыслия, в частности, религиозно-философскогого движения "Фалуньгун", адепты которого пытались достичь внутреннего совершенства через дыхательную гимнастику.

Цзян занял жесткую позицию в отношении статуса Тайваня, что способствовало его популярности среди китайских военных.

В 1997 году, когда Гонконг, бывший до этого времени британской колонией, перешел под суверенитет Китая, он добился, чтобы пост главы исполнительной власти новоиспеченного Особого автономного района занял пекинский ставленник Дун Цзяньхуа.

Одновременно Цзян, преодолев сопротивление консерваторов, включил в партийную программу выдвинутый им принцип "трех представительств", уравнявший интеллигенцию в политических правах с рабочими и крестьянами и открывший дорогу в партию частным предпринимателям, которые провозглашались "передовыми общественными производительными силами".

Цзян продвигал его как крупный вклад в общественную теорию, и вообще стремился создать себе имидж идеолога, а не только руководителя-практика.

Love me tender

Цзян Цзэминь любил читать стихи, наизусть знал знаменитую "Геттисбергскую речь" президента США Авраама Линкольна о "правительстве народа, для народа и силами народа", играл на фортепиано и традиционном китайском двухструнном инструменте эрху.

На саммите АТЭС в Маниле в 1996 году он запомнился проникновенным исполнением песни Элвиса Пресли Love me tender ("Люби меня нежно").

В 1999 году Цзян Цзэминь стал первым главой китайского государства, посетившим с визитом Великобританию, где его постоянно преследовали манифестанты, требовавшие демократических перемен.

Отношения Китая с Западом, и в особенности с США, эпизодически обострялись: в частности, когда в 1999 году авиация НАТО по ошибке нанесла удар по китайскому посольству в Белграде, и после принудительной посадки в Китае американского разведывательного самолета.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цзян Цзэминь (справа) поэтапно передал власть преемнику Ху Цзиньтао

Однако, выжав из этих событий максимум выгоды, Цзян неизменно позволял отношениям вернуться в нормальное русло. Сам он четыре раза ездил с визитами в США, а после 11 сентября 2001 года Пекин предложил Вашингтону содействие в войне с террором.

К успехам китайской внешней политики времен правления Цзян Цзэминя можно отнести присоединение Китая к ВТО в 2001 году и получение права на проведение летней Олимпиады 2008 года в Пекине.

В ноябре 2002 года Цзян Цзэминь начал готовить почву для передачи власти. Сначала он уступил своему преемнику Ху Цзиньтао пост главы партии, а в марте 2003 года Ху занял главный пост председателя КНР.