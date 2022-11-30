Еврокомиссия оценила число погибших и раненых украинских военных в 100 тысяч

42 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Еврокомиссия оценила потери Украины в войне с Россией в 100 тысяч военных, но заявление с такой оценкой пришлось отредактировать - речь идет не только о погибших, но и о раненных. Похожие заявления в ноябре делали и американские военные. Украинские власти призывают быть осторожными с данными о потерях.

Что произошло

В среду в "Твиттере" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен было опубликовано видеообращение, в изначальном варианте содержавшее оценку числа погибших украинских военных - больше 100 тысяч человек. Вскоре видео было заменено - на новом цифра исчезла, а на 11 секунде стали видны признаки склейки кадров.

Российские военные блогеры подхватили обе новости - и о 100 тысячах погибших украинских военных, и об отредактированном выступлении главы Еврокомиссии.

Позже представитель Еврокомиссии, поблагодарив тех, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии видео, пояснила: "Используемая оценка, взятая из внешних источников, должна была относиться как к убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России".

Фон дер Ляйен в целом посвятила обращение плану конфискации замороженных активов и созданию спецтрибунала для наказания России. Текст и видео были опубликованы не только в "Твиттере", но и на сайте Еврокомиссии. Политик сказала, что вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемые страдания - и что в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных".

Украинские власти ранее называли значительно меньшие цифры потерь военных и отмечали, что установить точное число убитых невозможно - в частности, из-за оккупации городов, таких как Мариуполь.

Сейчас украинский генштаб заявил, что не может подтвердить цифру в 100 тысяч. "Потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа", - цитирует заявление УНИАН.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал журналистам, что информация о потерях чувствительная и ей могут делиться только министр обороны Алексей Резников, командующий ВСУ Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский.

Как оценивались потери

Пентагон ранее называл цифру 100 тысяч - когда оценивал число убитых и раненых российских военных. В ноябре глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих, предполагая при этом, что украинская армия могла понести сопоставимые потери.

"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - цитировал его Рейтер. Милли не уточнял, на чем основана эта оценка и откуда данные.

Украинский генштаб на протяжении вторжения оценивает потери российской армии в десятки тысяч убитыми. Минобороны России последний раз отчитывалось о погибших в Украине военных 21 сентября (когда президент Владимир Путин объявил в стране мобилизацию), сообщив о гибели 5937 человек.

По данным Русской службы Би-би-си, которая ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (объявлено в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров, к 25 ноября из открытых источников были известны имена более 9300 российских военных, погибших на войне в Украине.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина - об оценке потерь Украины и России:

"С первых месяцев российского вторжения американские и британские чиновники несколько раз давали оценку потерь сторон и каждый раз отмечали, что эти потери примерно равны.

Версия о том, что безвозвратные потери украинской армии (то есть общее число убитых, раненых и пропавших без вести) могут превышать 100 тысяч, уже звучала. 10 ноября эту оценку привел глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, комментируя предполагаемые потери Украины и России в войне.

Сколько украинских военных погибло, мы точно не знаем. Но представители военной разведки, а также профильные аналитики США и Британии неоднократно говорили, что военные потери Москвы и Киева в этой войне примерно равны.

По оценке Би-би-си, число погибших российских военных сейчас составляет по меньшей мере 19 тысяч человек.

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Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 83 800 человек. Эти цифры получены на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых.

С учетом тех, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска (по меньшей мере 4000 подтвержденных погибших), общие безвозвратные потери России могут превышать 100 тысяч человек, что сходится с оценкой властей США.

С учетом предположения США о том, что потери стороны примерно равны, можно прийти к выводу, что Украина могла потерять по меньшей мере 20-25 тысяч военных погибшими. Еще около 75 тысяч военных могли быть ранены".

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

В начале июня советник главы офиса президента Алексей Арестович говорил, что с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военнослужащих. В последнее время украинские власти воздерживаются от оценки потерь своей армии. В конце августа Залужный сообщил о гибели около 9 тысяч украинских военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в июле говорила, что потери Украины в войне являются государственной тайной, поэтому власти не называют количество погибших.

Возмещение ущерба

Еврокомиссия оценивает ущерб Украины в 600 млрд долларов и обещает заставить Россию платить за него (еще недавно он оценивался в 385 млрд). В видеообращении фон дер Ляйен пообещала, что европейские структуры сделают все возможное для того, чтобы Россия заплатила за нанесенные разрушения замороженными средствами российских олигархов и активами своего ЦБ.

По ее словам, в настоящее время в ЕС заблокировано 300 млрд евро резервов ЦБ и активы российских бизнесменов на 19 млрд евро. Еврокомиссия инициирует разработку механизма, который позволит использовать эти средства на восстановление Украины.