Прорыв в лечении Альцгеймера? Да, если вовремя поставить диагноз

25 минут назад

Как работает леканемаб?

Результаты, представленные на конференции Clinical Trials on Alzheimer's Disease в Сан-Франциско и опубликованные в журнале New England Journal of Medicine, не позволяют считать леканемаб панацеей. Болезнь продолжала воздействовать на мозг, но за 18 месяцев лечения этот процесс замедлился примерно на четверть.