ЧМ по футболу 2022: Иран вылетел, но многие в стране этому рады. Активисты говорят, что одного из праздновавших застрелили

5 минут назад

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Автор фото, BBC Persian Подпись к фото, Толпа празднует поражение иранской футбольной сборной в северо-западном городе Санандадж

Сборная Ирана по футболу, выступающая на чемпионате мира по футболу в Катаре, проиграла США со счетом 1:0 и теперь покидает турнир. Однако для многих в Иране спортивный провал национальной сборной стал поводом не для грусти, а для празднования: люди, выступающие против властей страны, обвиняют футболистов в конформизме. Сообщается, что силы безопасности на севере Ирана застрелили человека, принимавшего участие в выступлениях.

На появившихся в интернете видео видно, как во вторник вечером в Тегеране и некоторых других городах люди танцевали на улицах, а проезжающие машины постоянно сигналили. В том числе стихийные празднества начались и в городе Бендер-Энзели на берегу Каспийского моря - по словам активистов, один из его жителей Мехран Самак был убит выстрелом в голову после того, как посигналил клаксоном своей машины.

Автор фото, Social media Подпись к фото, По словам активистов, Мехран Самак был убит после того, как он начал сигналить за рулем своей машины

Волнения в Иране продолжаются с середины сентября. Они начались из-за гибели 22-летней Махсы Амини - она умерла после того, как полиция нравов задержала ее за нарушение правил ношения хиджаба. Власти назвали протесты "беспорядками", подогреваемыми внешними врагами, и жестко ответили: по словам правозащитников, было убито не менее 450 человек, включая 60 детей. Более 18 тысяч человек были арестованы.

На видео, появившемся в интернете во вторник вечером, видно, как десятки людей празднуют поражение иранской сборной на площади в Секкезе - родном городе Махсы Амини, расположенном на северо-западе страны.

Персидская служба Би-би-си также получила подобные видео из нескольких других городов в преимущественно курдских районах, где, как сообщается, за последние недели десятки протестующих были убиты силами безопасности. В Сенендедже толпы людей танцевали под музыку, а в Керманшахе и Мериване они скандировали "Женщина, жизнь, свобода" - один из главных лозунгов протестов.

В Тегеране студенты Университета Имама Садика собрались возле общежития и скандировали "Смерть бесчестным" - прилагательное, которое протестующие использовали в отношении сил безопасности и которое болельщики выкрикивали на стадионе во время матча Ирана против сборной Англии.

Активисты из группы 1500tasvir разместили видео, на которых, как они утверждают, видно, как силы безопасности открывают огонь по демонстрантам, празднующим в юго-западном городе Бехбахан, и избивают женщину в Казвине, недалеко от Тегерана.

Автор фото, BBC Persian Подпись к фото, После проигрыша национальной сборной демонстранты в Сенендедже начали танцевать на улицах

В самом Катаре у стадиона Аль-Тумама после матча во вторник также произошла стычка между противниками и сторонниками иранского правительства.

Датский журналист Расмус Тантхольдт снял, как несколько человек с иранскими флагами толкают мужчину в футболке с надписью "Женщина, жизнь, свобода" на английском языке. Затем слышно, как женщина жалуется, что на нее напали, и просит помощи, чтобы безопасно покинуть стадион.

На другом видео, полученном Персидской службой Би-би-си, видно, как протестующего мужчину, который выкрикивает "Женщина, жизнь, свобода", повалили на землю охранники у стадиона.

Почему некоторые иранцы не поддерживают своих игроков

Для противников иранского режима национальная сборная по футболу стала еще одним символом официальных властей страны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во время матча сборных Ирана и США

Футболисты сборной перед стартовым матчем со сборной Англии (который иранцы проиграли со счетом 2:6) не стали петь национальный гимн - как считается, в знак солидарности с протестующими. Однако перед началом остальных игр - с Уэльсом и США - гимн игроки все же исполнили.

Некоторые протестующие расценили это как предательство, хотя к тому моменту уже появились сообщения сильном давлении иранских властей на игроков. Государственные СМИ Ирана не замедлили обвинить в давлении на игроков "враждебные силы" - как внутри, так и за пределами Ирана.

Государственные СМИ Ирана тем временем восхваляют национальную футбольную команду несмотря на то, что она не сумела выйти в следующий тур чемпионата. Проправительственная пресса пишет, что сборная "выиграла главный матч - игру по объединению сердец людей", а сами игры проходили в несправедливых условиях, под давлением "наемников внутри страны и за рубежом".