Герцогиня Сассекская получала угрозы в Британии, утверждает офицер Скотленд-Ярда

час назад

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Автор фото, PA Media

Герцогиня Сассекская получала "отвратительные и вполне реальные" угрозы, когда исполняла обязанности члена королевской семьи, заявил уходящий в отставку помощник комиссара лондонской полиции Нил Басу в интервью британскому телеканалу Channel 4.

Басу - офицер и бывший глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда; в своей прежней должности он также отвечал за охрану членов королевской семьи.

"Если бы вы видели, что было в этих угрозах, вся эта риторика, если бы вы получали их и не знали того, что знаю я, вы бы чувствовали себя в опасности все время", - заявил Басу.

По его словам, виновные в распространении этих угроз были привлечены к ответственности.

В прошлом году принц Гарри говорил, что не чувствовал себя в безопасности во время посещения Великобритании.

Он через суд пытался добиться пересмотра решения британского министерства внутренних дел, отказавшего ему в полицейской охране во время пребывания в стране.

Перед отъездом супруги часто говорили о жестоком обращении, которому они подверглись в Британии, и о том, как это повлияло на их психическое здоровье.

Еще в 2016 году, когда пара обнародовала свои отношения, принц Гарри выступил с заявлением, критикующим троллей в соцсетях за то, что они нападают на Меган.

По словам Басу, угрозы Меган поступали в том числе от ультраправых. Отвечая на вопрос журналистов о том, были ли эти угрозы реальными, он сказал: "Абсолютно".

Офицер и раньше заявлял об угрозе со стороны ультраправых групп и называл ее самой быстрорастущей угрозой, с которой ему приходилось иметь дело на своем посту.

Герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьив марте 2020 года и сейчас живут в Калифорнии.

Весной 2021 года пара дала большое интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором среди прочего рассказала, что члены королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи.