"Лоббист и защитник". Что Кудрин и "Яндекс" могут дать друг другу?

Ольга Шамина, Мария Киселева

Би-би-си

16 минут назад

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин покидает ведомство и, по слухам, уходит в "Яндекс". Кудрин известен не только как старый соратник Владимира Путина, с которым они долго работали вместе, но и как один из последних "системных либералов" в правительстве. Теперь он, по всей видимости, должен обеспечить выживание самой крупной российской IT-компании, которая на фоне войны и санкций разделяется на две части. С чем Кудрину придется столкнуться?

"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - так во вторник глава Счетной Палаты Алексей Кудрин подтвердил слухи о своей скорой отставке.

Уже в среду ее одобрил Совет Федерации. Кудрин на заседании выглядел необычно довольным. Однако публично он так и не назвал новое место работы.

Но на него довольно прозрачно намекнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Мы надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем".

Матвиенко сама не уследила за событиями: ни топа "Яндекса", ни агрегатора новостей уже несколько месяцев как нет. Но Кудрин, судя по утечкам в СМИ, действительно переходит в компанию - это одна из самых крупных кадровых перестановок в России после начала войны с Украиной.

"Системный либерал" на защите "Яндекса"

Кудрин действительно провел большую часть своей жизни на госслужбе и был не просто чиновником. Более 10 лет он возглавлял министерство финансов - в "сытые" нулевые, когда экономика России быстро росла благодаря реформам, а нефть дорожала.

В это время Россия в основном выплатила свои долги перед внешними кредиторами и нарастила обширные резервы - именно эта "подушка безопасности" затем помогала справиться с кризисами, включая и тот, к которому привела война.

Кудрин был и автором многих реформ: при нем была создана налоговая система в ее нынешнем виде, а также бюджетные отношения, при которых регионы фактически зависят от денег из центра. Без этих реформ система управления в России вряд ли была бы такой, какая она есть сейчас - пресловутую вертикаль власти сложно построить без финансовой подушки.

В СМИ часто называют Кудрина соратником Владимира Путина. Они действительно знакомы несколько десятилетий. Кудрин писал для Путина экономические программы. Так, в 2018 году Путин после очередного избрания на пост президента представил план оживления медленно растущей экономики: там были и триллионы рублей на строительство инфраструктуры, и поддержка малого и среднего бизнеса, и сокращение бедности.

Обещания президента почти полностью совпадали с предложениями, которые до этого высказывал сам Кудрин и возглавляемый им тогда Центр стратегических разработок. Обещания превратились в нацпроекты, за исполнением которых следила Счетная палата, которую Кудрин возглавил.

Война с Украиной перечеркнула заодно и последнюю реформу бывшего министра финансов - о нацпроектах вспоминают лишь изредка. У властей другие приоритеты: все больше денег уходит на войну и силовиков.

Кудрина часто называют "системным либералом". В стране, где контроль государства над всеми сферами жизни почти каждый день увеличивается, это довольно неоднозначная роль. В начале войны ходили слухи, что Кудрин, как и Анатолий Чубайс, покинул страну. Но все они не подтвердились: Кудрин продолжил работать в Счетной палате и публично ни разу не высказался против войны, а лишь несколько раз описывал ее тяжелые последствия для экономики.

Осенью, судя по сообщениям СМИ, начались переговоры о переходе последнего правительственного либерала в "Яндекс" и заодно о разделении компании на две части. И это были тяжелые переговоры. Окончательное решение, судя по утечкам в СМИ, было принято на прошлой неделе - после ночных переговоров с президентом.

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"Видно, что положение главы Счетной палаты его уже тяготило. То есть он вырывается на свободу, становится миллионером, у него все хорошо. Для "Яндекса" он - лоббист и защитник их интересов, драйвер их развития", - так описывает новую роль Кудрина политолог Константин Калачев.

Вопрос только в том, нужен ли "Яндексу" такой "лоббист и защитник" и действительно ли компанию ждет развитие.

Поделить "Яндекс"

"Яндекс" может достаться Кудрину не в самой лучшей форме. Война с Украиной и спровоцированные ею санкции не прошли для компании бесследно.

Бывший глава "Яндекс.Новостей" Лев Гершензон после начала войны публично обвинил компанию в том, что она служит "ключевым элементом в сокрытии информации" от россиян о войне в Украине. После этого против топ-менеджеров компании и ее основателя Аркадия Воложа ввели санкции. Волож ушел со всех позиций в компании.

"Токсичные" активы "Новости" и "Дзен" компания в результате продала. Но не ясно, стал ли сам "Яндекс" менее токсичным для Запада. Во многих странах Европы, например, "Яндекс" заблокирован - как и его отдельные сервисы, например, такси.

После войны многие ключевые сотрудники компании уволились - об их массовом исходе рассказывалось, например, в большом материале "Медузы" (российские власти считают издание иноагентом).

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"Яндекс", как отмечают аналитики, остается системно значимым для российской экономики. Начальник управления анализа рынков "Открытие брокер" Алексей Павлов описывает эту значимость просто: это одна из "крупнейших IT-компаний России, крупнейшая поисковая платформа, крупнейшая платформа рекламы в интернете".

На прошлой неделе компания представила план разделения на две части - тот план, который Кудрин ночью согласовывал с Путиным. Пока он представлен в очень общем виде.

Схему можно кратко описать так:

Российские активы достаются российской компании, которая сохранит и бренд "Яндекс".

Материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, достаются несколько видов бизнеса: беспилотные автомобили, облачные технологии, образовательные сервисы и сервисы разметки данных. Компания может затем изменить имя.

В схеме пока публично не упоминаются Кудрин и Волож, который, судя по сообщениям в СМИ, собирается заниматься развитием международного "Яндекса".

Аналитики этот раздел активов описывают, как нечто довольно очевидное: в России остается то, что ориентировано на российский рынок, а за рубеж уходят потенциально успешные проекты, которые пока невозможно развивать без западных технологий и инвестиций, их легко переориентировать на другой рынок.

Судя по всему, в плюсе останутся российские акционеры, ведь прибыль компании приносят именно проекты, ориентированные на внутренний рынок.

"В сегодняшних реалиях основной бизнес "Яндекса" - это все, что есть в России, это ядро бизнеса. Если мы от текущего "Яндекса" уберем все эти международные направления, то с точки зрения финансовых показателей группы ничего практически не изменится, даже они, может быть, улучшатся", - говорит Павлов из "Открытия брокер".

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"Эти бизнесы - основные генераторы денежного потока для "Яндекса", они растут. И все, в принципе нормально", - соглашается глава аналитического департамента "Тинькофф инвестиции" Кирилл Комаров. В пример он приводят прибыльные поиск и сервис такси, а исключением называет только "Яндекс.Маркет". Судя по отчетности, "Яндекс.Маркет" действительно показывает в основном убытки.

"Волноваться, на мой взгляд, здесь вообще не о чем", - заверяет директор по стратегии финансовой группы "Финам" Ярослав Кабаков.

Газета Financial Times назвала Кудрина "суперкрышей" для "Яндекса". Почти сразу возник вопрос, будет ли государство еще больше контролировать крупнейшую IT-компанию, если туда придет работать человек, который большую часть жизни провел на госслужбе в близком окружении Путина.

Аналитики спокойны и тут: для компании вряд ли что-то изменится. "Яндекс" плотно опекался, опекается и будет опекаться государством просто в силу своей системной значимости - и от этого никуда не уйти. И приход Кудрина принципиально этот вопрос не поменяет", - считает Павлов.

У политологов другой взгляд. По мнению Калачева, например, контроль государства над "Яндексом" с приходом Кудрина вырастет, но опять же серьезно ситуация не изменится.

"Он для "Яндекса" является тем, что называется у нас "крышей" - в кавычках. То есть с одной стороны контроль государства вырастет, но с другой стороны я думаю, что какие-то вещи он может отбивать", - поясняет политолог. Он может использоваться, например, для выполнения деликатных поручений или миссий, добавляет Калачев.

Возможно, при переходе из Счетной палаты в "Яндекс" Кудрина ждет дополнительное вознаграждение. Как писал Forbes со ссылкой на источники, Волож предложил ему за переход, а также за помощь в разделении компании 5% ее акций. Тут вряд ли есть прямая коррупция: по крайней мере, по закону конфликт интересов может возникнуть, только если у действующего главы Счетной палаты есть доли в коммерческих компаниях, поясняет директор "Трансперенси Интернешнл Россия" Илья Шуманов (российские власти считают самого Шуманова и возглавялуемую им организацию "иноагентами"). Кудрин же в среду покинул ведомство.

Чего лишается "Яндекс"?

Экономические риски для российской компании все-таки есть. Экономика страны не в лучшей форме из-за войны: как минимум в следующем году падение ВВП продолжится. Экономисты говорят о том, что кризис отбросит Россию примерно на 10 лет назад.

А мобилизация, объявленная осенью, уже привела к новому падению потребления - а значит и ключевого источника доходов для "Яндекса".

"Видно, как люди начинают экономить, потому что в текущих условиях совершенно непонятно, что будет дальше. Поэтому потребление падает, это видно и по статистике транзакций", - говорит Комаров из "Тинькофф инвестиций".

Но пока, по его словам, темпы роста бизнеса перекрывают это падение. "В перспективах развития "Яндекса" в ближайшее время, наверное, сомневаться не стоит", - полагает он.

Зачем же тогда нужны эти самые международные проекты и отдельная западная компания? Тут аналитики расходятся во мнении.

"Все эти проекты, они сейчас в стадии стартапа, которые требуют много денег на развитие. И учитывая, что сейчас экономика по всему миру не в самом лучшем своем состоянии, перспективы отбить эти инвестиции в ближайшие пару лет, наверное, относительно сомнительные", - считает Комаров.

"Они все находятся на уровне стартапов - но это будущее. И в принципе, оценку таких активов в России получить адекватную невозможно - с учетом текущих реалий", - не согласен Кабаков из "Финама". Он называет эти проекты перспективными - они нужны для будущего развития.

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Кабаков считает, что в эти проекты можно найти инвесторов - хотя бы из тех же российских капиталов, которые находятся за рубежом. А для Воложа разрыв с Россией и развитие отдельного бизнеса на Западе может быть способом добиться исключения из санкционного списка ЕС.

Аналитики добавляют, что и развивать эти новые проекты без западных технологий будет непросто. "Медуза", например, писала о проблемой с закупками компьютеров за границей после введения санкций против одного из топ-менеджеров.

Возможно, "Яндекс" становится демонстрацией того, что происходит в российской экономике в целом. Экономика - во многом благодаря структуре, созданной с участием Кудрина - остается относительно стабильной. Кризис, к которому привела война, оказался, на первый взгляд, не слишком глубоким - как и проблемы компании.

Однако санкции и разрыв контактов со странами Запада лишают страну возможностей для развития. Технологии, которые уже были, останутся, а вот с новыми могут возникнуть проблемы. Так и у "Яндекса": сервисы, созданные до войны и стабильно генерирующие прибыль, останутся, а новые технологии и проекты будут развиваться уже за границей.

В среду "Яндекс" сообщил о запуске IT-платформы для управления логистикой при грузоперевозках в Казахстане. Азиатские рынки для экономики в целом, так и для "Яндекса" кажутся способом выйти из изоляции. Но аналитики сомневаются и тут: там есть свои сервисы, да и контроль над ними со стороны государства растет.